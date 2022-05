Feijóo se abre a pactar con Sánchez aunque "no lo pone fácil": "Somos la antítesis al sanchismo, el PSOE ha mutado"

Apuesta por un parlamentarismo "sereno y adulto" en su estreno como senador y dice que ejercerá una oposición "honesta"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido que su partido está abierto a llegar a acuerdos con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha admitido que "no lo pone fácil" cuando, por ejemplo, aprovecha sus intervenciones públicas para llamar "mangantes" a los cargos del PP.

"Somos la antítesis al actual sanchismo. Tuvimos coincidencias con el Partido Socialista, pero el Partido Socialista ha mutado, ya no es el PSOE de la Transición y de la democracia en España", ha declarado en una rueda de prensa en el Senado, donde este miércoles ha tomado posesión de su escaño.

Al ser preguntado expresamente si en la actual situación el PP está dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandado lleva más de tres años caducado, el jefe de la oposición ha indicado que su formación "habla con el Gobierno" aunque "es verdad que no lo pone fácil".

"ME SORPRENDE QUE QUIERA HABLAR CON UN PARTIDO DE MANGANTES"

"Me sorprende quiera hablar con un partido de mangantes. Pero parece ser que es lo que pretende", ha dicho con ironía, para añadir que el PP va a intentar "ser respetuoso con los intereses de los españoles, no con los intereses del Gobierno".

En este sentido, ha insistido en que está dispuesto a hablar de los asuntos que interesan a los españoles, pero ha recalcado que su partido es la "antítesis" de Pedro Sánchez y del PSOE, un partido que, a su juicio, "ha mutado" y no se parece al de la Transición.

Feijóo ha confirmado que retomará las conversaciones con el Gobierno tras las elecciones andaluzas del 19 de junio y ha reconocido que se sorprendió con los "insultos" de Sánchez contra su partido porque, según ha dicho, pensaba que esos calificativos ya no se iban a realizar tras la entrevista que mantuvo en La Moncloa. "Me

desagradó profundamente", ha apostillado.

"LLEGO AL SENADO CON LA ASPIRACIÓN DE SER ÚTIL"

Feijóo, que ha comparecido ante los medios en el Salón de Pasos Perdidos del Senado, ha explicado que entre sus objetivos como senador está defender la Constitución, la unidad española, el Estado Autonómico y ejercer una "oposición honesta".

"Llego al Senado con la ilusión de contribuir a mejorar mi país, con la aspiración de ser útil al conjunto de ciudadanos que representamos y con el afán de honrar, preservar y defender las instituciones españolas y, por tanto, la unidad de la nación", ha manifestado

Feijóo ha dicho que cree en el "parlamentarismo", "en la palabra y en las ideas" porque "se puede mejorar escuchando a los demás y nadie está en la posesión de la verdad". Además, ha recalcado que él cree en la rendición de cuentas del Gobierno como, según ha dicho, él ha hecho siendo presidente de la Xunta.

"Creo profundamente en el debate serio, sereno, sosegado y constructivo. Por eso, no voy a rehuir ninguna de las ocasiones en las que pueda debatir con el presidente del Gobierno porque entiendo que es mi obligación, mi función y mi vocación", ha declarado, tras asegurar que apostará por un parlamentarismo "sereno y adulto" y por llevar a cabo una oposición "honesta".

Al ser preguntado si espera poder confrontar con Sánchez por primera vez en el Senado en el Pleno del 7 de febrero, Feijóo ha señalado que ese día está previsto que el jefe del Ejecutivo acuda a la Cámara y, por tanto, le formularán una pregunta. "Si se cumplen las previsiones, el día 7 habrá una pregunta del PP que yo mismo formularé al presidente del Gobierno", ha aseverado.

El líder del PP ha señalado, tras prometer cumplir la Constitución al prometer su cargo en el Senado, ha resaltado que la Constitución ni puede ser una "herramienta de regate corto" sino que es el "basamento de los derechos y libertades de los españoles".

"No debería ser tratada como un elemento troceable al gusto del consumidor", ha indicado, para dejar claro que la Constitución "es una totalidad" que "no es troceable". Según ha dicho, la arquitectura institucional del Estado "no se puede trocear" porque "si no, el edificio se tambalea".

ACUSA AL GOBIERNO DE "DESPRESTIGIAR" LAS INSTITUCIONES

Feijóo ha asegurado que el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "ya no defiende al Estado" sino que "ha decidido desprestigiar buena parte de las instituciones del Estado a cambio simplemente de mantenerse en el Gobierno".

En este sentido, ha afirmado que Sánchez ha realizado "muchas concesiones al independentismo", no solo en el "pago inicial" para ser presidente del Gobierno" sino en los "pagos parciales y periódicos para mantenerse en la Presidencia del Gobierno".

"Lo hemos visto en la concesión de los indultos sin que los indultados se hubiesen comprometido no volver a delinquir, un requisito básico para obtener la gracia de un indulto; lo hemos visto cuando estaba pactando con ellos y a la vez investigándoles a través del CNI, que seguía instrucciones del Gobierno; lo hemos visto ayer mismo cuando se pacta en el Parlament de Cataluña eludir el cumplimiento de una sentencia que simplemente establece la cooficialidad de las lenguas en una CCAA bilingüe", ha aseverado.

Además, el presidente de los 'populares'ha señalado que otro "pago" fue la entrada de los independentistas en la Comisión de Secretos Oficiales, "rompiendo otro consenso de Estado".

EL PLENO EN EL CONGRESO SOBRE EL ESPIONAJE

Por eso, ha dicho que Sánchez tiene este miécoles la oportunidad de "clarificar" en el Pleno del Congreso sobre el llamado caso Pegasus "cuál es la posición del Gobierno en relación con la unidad y la integridad de la nación española".

"Si sus explicaciones son convincentes, completas, sinceras y concuerdan con la realidad, a tener sin ninguna duda el apoyo del PP porque seguimos defendiendo al Estado y ése es nuestro fundamento político", ha proclamado.

En cambio, ha dicho que si Pedro Sánchez opta por la "falsedad, la opacidad o la ocultación de información", entonces el Grupo Popular no podrá apoyarle en su comparecencia parlamentaria en el Pleno del Congreso.

"Si Sánchez nos quiere dar a elegir entre defender sus intereses o los de sus socios, y los intereses generales del Estado, sabe perfectamente que vamos a defender los intereses generales del Estado", ha avisado.



