Feijóo aconseja a Sánchez "tomar nota" de los resultados en EEUU porque en España también puede haber "vuelco político"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo que en España también puede haber "vuelco político" en las elecciones del 29 de noviembre como el que se ha producido en Estados Unidos, donde los norteamericanos "han retirado la confianza" al presidente Donald Trump. Por eso, ha aconsejado a Pedro Sánchez que "tome nota" de lo ocurrido en las 'midterms'.

"El señor Trump ha perdido las elecciones. Los norteamericanos le han retirado la confianza en el Congreso y el Senado. El pueblo americano sabe lo que tiene que hacer y lo ha hecho", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

Los demócratas han logrado el control total de las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, en un duro revés electoral para Trump en las 'midterms'. Se trata de un voto de condena a sus políticas económicas, especialmente tras la subida del combustible. Sin embargo, el presidente de EEUU ha achacado la derrota a la ausencia de su nombre en las papeletas.

"LAS ENCUESTAS HAN ACERTADO EN EEUU"

Después de que Sánchez haya celebrado la victoria demócrata en EEUU y haya indicado que anticipa su triunfo en las generales, Feijóo ha señalado que las encuestas han acertado en Estados Unidos" y Trump "ha tenido un retroceso muy importante en las dos cámaras".

"Los demócratas han subido incluso en feudos tradicionales republicanos y por tanto que tomen nota porque si las encuestas americanas han acertado y también aciertan las españolas pues el 29 de noviembre habrá un vuelco político en España que en este caso afectará al presidente del Gobierno", ha advertido.

El líder del PP ha indicado que él solamente defiende "los intereses" de España y ha añadido que con la política exterior "no va a hacer política partidista, ni mucho menos política de interés personal". "El modelo de la política exterior mía nada tiene que ver con la del señor Sánchez", ha resaltado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE "HACER CAJA CON LA INFLACIÓN"

Ante la posibilidad de que, si gobierna, tenga que hacer frente a las consecuencias inflacionistas provocadas por la guerra de Irán, Feijóo ha dicho que es "evidente que los problemas geopolíticos forman parte de los impactos económicos que se pueden producir en el ámbito nacional".

"Por lo tanto, claro que contamos con ello. Por eso llevamos un tiempo diciendo que el Gobierno no puede hacer caja de la inflación", ha enfatizado, para asegurar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "lleva haciendo caja de la inflación muchos años".

Así, ha dicho que antes de la guerra de Irán, cuando la inflación ya subía los alimentos o la vivienda, el Gobierno "no actualizó la tarifa de la renta con la inflación". "Y el resultado es que tenemos menos poder adquisitivo, que tenemos mayor pobreza infantil, más que Rumanía y Bulgaria. Y el problema es que los trabajadores no llegan a final de mes", ha finalizado.