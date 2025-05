Feijóo activa este lunes la maquinaria electoral del PP con la aprobación de su congreso, que buscará una foto de unidad

Apuesta por el equilibrio territorial al diseñar la organización del cónclave y los ponentes del debate ideológico y estatutario

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este lunes a la Junta Directiva Nacional del partido para aprobar el XXI Congreso Nacional que la formación celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio, un cónclave en el que busca trasladar una imagen de "unidad" y que cale en la ciudadanía la idea de que el PP es la "única alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Con ese objetivo, Feijóo ha diseñado esa cita de los 'populares' --tendrá lugar en el IFEMA de Madrid-- atendiendo al equilibrio territorial, con papeles clave a los 'barones' del partido o a sus estrechos colaboradores. "Todas las sensibilidades estarán representadas, con perfiles reconocibles, para lanzar un mensaje de unidad total", han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

Así, el presidente del PP ha dejado la organización en manos del PP madrileño al elegir a Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso, como presidente de la Comisión Organizadora (COC), mientras que la redacción de las dos ponencias, la Política y la Estatutaria, estarán pilotadas por presidentes autonómicos y cargos territoriales.

REVISAR EL SISTEMA DE 'PRIMARIAS'

En concreto, Feijóo ha encargado la Ponencia de Estatutos del PP al presidente de Murcia, Fernando López Miras, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera.

Ese documento acogerá debates clave como la revisión del actual sistema de primarias con doble vuelta que aprobó el Partido Popular de Mariano Rajoy en 2017, el último cónclave ordinario celebrado por la formación.

De acuerdo con ese sistema, en primera vuelta votan los afiliados y en segunda vuelta, los compromisarios, pero el propio Feijóo ha defendido "mejorar" ese sistema y que los compromisarios no puedan revertir decisión de militantes. "Creo que hay un nudo gordiano ahí que tenemos que resolver", afirmó hace unos días.

EL DEBATE IDEOLÓGICO Y LAS RELACIONES CON VOX

En el caso de la Ponencia Política, el líder del PP ha elegido que la piloten el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la eurodiputada Alma Ezcurra, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

En ese documento se tratarán asuntos como por ejemplo cuál debe ser la relación con Vox --donde hay distintas opiniones dentro del PP-- y otras formaciones. Además, se prevé que se aborden otros debates ideológicos sobre cuestiones como la eutanasia o el aborto, donde también hay distintas sensibilidades dentro del PP.

Esa ponencia Política servirá de guía para los próximos programas electorales del PP. Por lo pronto, hay dos citas con las urnas en 2026: las elecciones en Castilla y León y en Andalucía, que fueron en febrero y junio de 2022, respectivamente.

Sin embargo, en 'Génova' no descartan que pueda haber generales en cualquier momento. El propio líder del PP anunció hace justo una semana la convocatoria de este congreso con el objetivo de "activar" a la formación y que esté "preparada" para "hacer frente a las urnas a Pedro Sánchez", máxime cuando, a juicio, el Ejecutivo "está ya en su cuenta atrás".

"No nos fiamos de Sánchez, es impredecible y tenemos que estar en alerta", han insistido a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, que hacen hincapié en el "calvario judicial y parlamentario" que afronta cada semana el jefe del Ejecutivo, "sin capacidad de vender ninguna iniciativa".

UN CONGRESO CON CAMBIOS EN EL EQUIPO QUE SIRVA DE REVULSIVO

Este lunes Feijóo ha convocado una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos que reúne a más de 400 cargos-- para dar luz verde a todos los detalles que rodearán a cónclave de julio.

Así, se aprobarán los nombres de todos los integrantes de la Comisión Organizadora de congreso que presidirá Alfonso Serrano, las fechas y el lugar de celebración del Congreso --4, 5 y 6 de julio en Madrid--, los reglamentos y los plazos que marcarán este proceso.

Este congreso del PP, que Feijóo quiere que sirva de revulsivo ante las próximas citas electorales, irá acompañado de cambios en la estructura orgánica del partido. Esos movimientos no se conocerán hasta los mismos días del cónclave, según ha reconocido el propio líder del PP.

"Yo tomo las decisiones cuando tocan y hasta el 4 o 5 de julio no me toca tomar esa decisión y no me gustaría precipitarme", afirmó hace unos días a preguntas de los periodistas, para añadir que van "lógicamente a actualizar el equipo" que salga del cónclave.

Pese al hermetismo de Feijóo y su equipo en este asunto, fuentes del PP ofrecen en privado diversas opiniones acerca de por dónde irá esa posible remodelación, con el foco puesto en la Secretaría General del PP.

Así, algunas voces del partido creen que Cuca Gamarra dejará de ser la 'número dos para tener otra responsabilidad, y que Miguel Tellado también podría dejar la Portavocía del Grupo Popular para asumir otro encargo de Feijóo. Entre los dirigentes en alza dentro del PP figura la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, según fuentes de la formación.