Feijóo acusa a Sánchez de "desviar la atención" con la regularización de migrantes

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "desviar la atención" de la gestión ferroviaria y los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con la regularización de migrantes pactada por el PSOE y Podemos.

"Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión", ha escrito este lunes Feijóo en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

El líder 'popular' ha cuestionado que "la primera respuesta de Sánchez" sea una regularización masiva "para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos". "En la España socialista, la ilegalidad se premia", ha continuado.

En su opinión, la política migratoria de Sánchez "es tan disparatada como la ferroviaria" y ha asegurado que las cambiará "de arriba a abajo" cuando el PP llegue al Gobierno.

Fuentes del PP a Europa Press han afirmado que el acuerdo de el PSOE y Podemos para la regularización "sin control ni garantías" es "una cortina de humo para no hablar" de los "46 muertos a consecuencia del caos ferroviario" y de los más de 100 heridos "por los que se están negando a asumir responsabilidades políticas".

"Es una mala decisión política porque transmite el peor mensaje posible y consolida un modelo que no ordena la inmigración ni protege la convivencia", han añadido las fuentes, que consideran una "irresponsabilidad" dar papeles "sin garantizar un futuro".

EL GOBIERNO APROBARÁ LA MEDIDA ESTE MARTES

El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto para la regularización extraordinaria de migrantes irregulares. Fuentes de del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han explicado a Europa Press que esta medida es para extranjeros que ya se encuentran en España "con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente".

Desde Podemos estiman, además, que podría beneficiar a más de medio millón de personas, que podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio.