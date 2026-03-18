Feijóo acusa a Sánchez de "hacer negocios" con Maduro: "Hay que saber cuáles son los intereses de PDVSA con el Gobierno"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el encuentro del Grupo de Trabajo del EPP: 'Impulso de la Competitividad Europea, retos y oportunidades', a 16 de enero de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

Se pregunta "cómo es posible" que Zapatero fuera a Venezuela "casi todos los meses durante varios años": "¿Qué iba a buscar?"

BRUSELAS/MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mirar para otro lado" ante la situación de Venezuela y "hacer negocios con la dictadura" de Nicolás Maduro. A su entender, la posición de España en Venezuela "ha sido indecente".

"Y veremos a ver qué información va saliendo en las próximas semanas en relación a este asunto. Pero tenemos que saber cuáles son los intereses de PDVSA --Petróleos de Venezuela, S.A-- con el Gobierno de Sánchez, con la Internacional Socialista. Iremos conociendo", ha manifestado Feijóo durante su intervención en Bruselas en la Conferencia Global Synergy 2026.

Feijóo ha realizado estas manifestaciones después de saber que el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama ha aportado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' el sobre de la petrolera venezolana PDVSA que le habría entregado la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, y que, según Aldama, tendría información sobre presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

"LA POSICIÓN DE ESPAÑA EN VENEZUELA HA SIDO INDECENTE"

El presidente del PP, que ha recordado la "hermandad histórica" de España con Venezuela, ha asegurado que "la posición del Ejecutivo con ese país "ha sido indecente" porque les han "dejado solos con la dictadura". "No solamente el Gobierno de Sánchez ha mirado para otro lado con la dictadura, sino que ha aprovechado para hacer negocios con la dictadura e influencias con la dictadura", ha dicho.

En este punto, ha puesto el foco en el papel del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "¿Cómo es posible que un expresidente del gobierno, el señor Zapatero, haya ido a Venezuela prácticamente todos los meses durante varios años? ¿Qué es lo que iba a buscar? ¿Qué es lo que iba a consolidar?", se ha preguntado.

PIDE A DÍAZ-CANEL QUE ABRA CUBA A LA "DEMOCRACIA Y LA PROSPERIDAD"

También ha echado en cara al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "hable con tanta facilidad de los derechos internacionales" cuando ha estado "protegiendo una dictadura como Venezuela durante dos décadas". Según ha subrayado, en Venezuela, Nicaragua o Cuba no hay "derechos básicos".

Feijóo ha puesto el foco también en Cuba y ha hecho una petición al presidente de la isla. "Yo le pediría al señor Díaz-Canel que abra Cuba a la prosperidad y a la democracia", ha demandado, para añadir que el pueblo cubano "no se merece vivir en la situación de pobreza absoluta en la que está viviendo desde que el señor Maduro está en una cárcel federal americana". A su entender, deben ser "sensibles" con este asunto.

LA INJERENCIA EXTRAJERA, "UN FALSO DEBATE"

Tras recalcar que el Partido Popular Europeo "ha hecho más por la democracia en Venezuela" que el Gobierno de Sánchez, ha afirmado que el debate sobre la "injerencia extranjera es un falso debate en un país donde las personas no tienen libertad de expresión, donde se les encarcela, donde se les secuestra" y "donde se les expropia".

"No puedes decir que si levantas la mano en contra de ese régimen estás haciendo una injerencia en el país. Lo que estás es salvando a los ciudadanos de ese país, es absolutamente lo contrario", ha enfatizado.

Feijóo ha indicado que una de las cosas que pueden "exportar" de la Unión Europea a Hispanoamérica "es el equilibrio y la solidez institucional". "Y aquí no debemos de mirar para otro lado. ¿Nosotros qué queremos para Hispanoamérica? Lo que queremos para España y lo que queremos para Europa", ha enfatizado.

El líder del PP ha señalado que la Unión Europea "ha perdido peso en Hispanoamérica" y lo ha achacado a que "el puente entre la Unión Europea y Hispanoamérica, que debe ser España, ha dejado de tener un peso en Hispanoamérica".

"España ha dejado de hacer una política exterior, una política de Estado, y está haciendo una política de partido", ha manifestado, para recalcar que Venezuela es "un ejemplo muy claro" de ello, dado que el Ejecutivo de Sánchez se ha "inhibido" ante la actuación de Nicolás Maduro en ese país.