Feijóo acusa a Sánchez de "lucrarse" de la prostitución y dice que no tiene "legitimidad" para hablar de su abolición

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en el Hotel NH Collection Palacio de Aranjuez, a 1 de septiembre de 2025, en Aranjuez, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Asegura que está "tranquilo" con el 'caso Montoro' y defiende ponderar este asunto con lo que "se acredite judicialmente"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "lucrarse" de la prostitución "durante varios años" --en alusión a los negocios de su suegro en saunas-- y ha resaltado que, por lo tanto, no tiene "legitimidad" para hablar de su abolición. Ante la ley que prepara el PSOE contra la prostitución, ha indicado que la posición de su partido es "clarísima" a "favor de abolir la trata".

En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha justificado haber atacado a Sánchez con este asunto en la última sesión de control del Congreso antes de las vacaciones estivales y ha señalado que el Gobierno "vive en una sombra permanente de corrupción" que afecta al "entorno personal del presidente", a su Gobierno y a su partido.

A su entender, cuando el presidente del Gobierno dice que va a abolir la prostitución es "obligación" recordar que "se ha lucrado" de ella "durante varios años" y que, "de hecho, buena parte del patrimonio familiar" que tiene "viene de ingresos producidos por el abominable negocio de la prostitución".

DICE QUE EL PP NO PUEDE MIRAR PARA OTRO LADO

Además, ha aludido a las informaciones publicadas acerca de que había "una persona que iba a cobrar facturas a esos prostíbulos". Por eso, ha dicho que él "ha dicho la verdad", no ha "exagerado", añadiendo además que él no sabía que "que la mujer del presidente del Gobierno había trabajado en esos lugares", donde "los pagos se hacían en sobres" y que por allí incluso "había droga" y "grabaciones".

Feijóo ha indicado que un lugar "tan sórdido" y con esta "bajeza moral" es "incompatible con ser presidente del Gobierno" y ha recalcado que el PP no puede mirar para otro lado y callarse. "Yo quiero un político decente, y a mí eso me parece una indecencia", ha aseverado, para añadir que "para hablar de prostitución, hay que tener legitimidad".

Al ser preguntado cuál será la postura de PP ante la ley del PSOE para abolir la prostitución, Feijóo ha indicado que la posición de su formación es "es clarísima". "Nuestra posición es a favor de abolir la trata, lo hemos dicho claramente, pero para hablar de prostitución hay que tener legitimidad, y para tener legitimidad hay que cumplir dos cosas: la primera, no ser un consumidor de prostitución, y la segunda es no vivir de ella", ha resaltado.

El líder del PP ha señalado que la convocatoria de elecciones no depende de Sánchez sino de sus socios, que le "dejarán caer" cuando le "expriman lo suficiente" o "consideren que seguir apoyando esta corrupción de Sánchez les perjudica electoralmente". "España vive en una enorme inestabilidad política, en una enorme sombra de corrupción, y con un presidente que dice una cosa y su contraria", ha manifestado.

DICE ESTAR "TRANQUILO" CON EL 'CASO MONTORO'

En cuanto al 'caso Montoro' en el que está imputado el exministro de Hacienda del PP por crear una red de influencias para beneficiar a empresas gasistas, Feijóo ha defendido que se investiga "hasta el final y con las últimas consecuencias" y ya verán si "hay algún tipo de vicio o de actividad o de delito penal".

"Hágase, porque no tengamos miedo. Cada uno que asuma sus responsabilidades, ¿yo estoy tranquilo en relación a ese asunto? Sí. Ahora bien, no importa cuál es mi opinión y mi posición, lo importante es lo que los jueces acreditan", ha indicado, para añadir que hace siete años que se está investigando este asunto y "no se ha tomado declaración a nadie".

El jefe de la oposición ha pedido "ponderar este asunto con la importancia que tenga y con lo que se acredite judicialmente". "Pero ya lo hemos dicho: investigar hasta el final", ha finalizado.