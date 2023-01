Feijóo acusa a Sánchez de "plagiar" la política de los "sediciosos": "Es el primer Gobierno intervenido por sus socios"

Cree que hay una "nueva versión" del 155 porque "son los enemigos de la España constitucional los que marcan" la agenda a Pedro Sánchez.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de presidir un Gobierno "sin límites", practicar una "estrategia de la crispación y el enfrentamiento" y buscar "reformular las bases de convivencia democrática" con la "luz apagada y sin taquígrafos". Es más, ha dicho que se trata de un "Gobierno intervenido por sus socios" que además "plagia" la política y los comportamientos en los que fueron "pioneros los sediciosos" y que llevaron a Cataluña "a la división".

"No es hiperbólico afirmar que asistimos a una aplicación no prevista del artículo 155 de la Constitución", ha afirmado, para subrayar que en su "nueva versión son los enemigos de la España constitucional los que marcan el criterio al Gobierno central" para que "incumpla sus obligaciones constitucionales" hasta el punto de que se puede afirmar que están ante "el primer Gobierno intervenido de la historia democrática de España" por sus "socios parlamentarios".

Así, ha señalado hay un "desprecio" a los organismos de control, se "menosprecia" al Parlamento, hay "ataques furibundos al Poder Judicial", se "margina a la oposición" y se "estigmatiza cualquier discrepancia" y hay un "empeño en segmentar y dividir a la sociedad". A su entender, este "catálogo de comportamientos en los que fueron pioneros los sediciosos, están siendo aplicados por el Gobierno como si de un alumno aventajado se tratase".

Feijóo ha lamentado la influencia "perniciosa" de los "autores de la sedición" en la política española. "Y el presidente del Gobierno ha optado por plagiar esta política que ha llevado a Cataluña a la división y eso, evidentemente, no se lo puede permitir ningún político", ha declarado.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por el foro ABC, al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, miembros del comité de dirección y parlamentarios del Grupo Popular, entre otros.

"ESTRATEGIA DE LA CRISPACIÓN Y EL ENFRENTAMIENTO"

A menos de cinco meses para las elecciones autonómicas y municipales de mayo, Feijóo ha elevado el tono contra Sánchez asegurando que el Gobierno actúa como "una delegación de todas las fuerzas que trabajan para deteriorar el pacto constitucional" en España.

A su entender, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos "se encuentra cómodo en el caos y el enfrentamiento constante" y lo "genera y alimenta convencido de que le beneficia políticamente". "A la vista de las encuestas y de la percepción de los ciudadanos, tengo mis dudas de si esa estrategia les ofrece realmente réditos o no, pero lo que tengo meridianamente claro es que la estrategia de la crispación y el enfrentamiento perjudica a los españoles", ha manifestado.

Feijóo ha afirmado que "no hay límites" para el Gobierno de Pedro Sánchez y "cualquier pesadilla es posible convertirla en realidad".

"El balance de estos últimos meses describe a un presidente cautivo por propia voluntad que no resiste debido a su astucia, sino que le prolongan su libertad condicionada para que siga desempeñando su papel de subordinado útil a sus socios", ha resaltado.

"INTENTO DE REFORMULAR LAS BASES DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA"

Según el líder del PP, Sánchez "supedita la tradición, los principios y sacrificios de su partido a un proyecto en el que él se considera el alfa y el omega" aunque en realidad "es un mero intérprete de un libreto escrito por la extrema izquierda y el independentismo.

El jefe de la oposición ha asegurado que están ante un "intento de reformular las bases de convivencia democrática que los españoles construyeron" y, dado que el pueblo español no lo aceptaría si se expusiera "con claridad", lo están haciendo de forma "oblicua, con luz apagada y con taquígrafos ausentes".

A renglón seguido, ha advertido de la existencia de una coalición "entre la incapacidad y el radicalismo" y del traslado de la "filosofía y la praxis" del 'procés' de los políticos catalanes al conjunto de la política española.

"ESPAÑA DEBE CAMBIAR DE PRESIDENTE"

El líder del PP ha dicho que un presidente del Gobierno "debe ser humilde para rectificar sus errores, especialmente cuando son tan graves como en la llamada ley del 'solo sí es sí'", y ser también "sensible" para ayudar a las familias que más lo necesitan y "respetuoso" con las instituciones para "servir a los ciudadanos y no a los intereses del Gobierno de turno". "Pero el presidente Sánchez no ha cumplido ninguno de estos tres requisitos", ha apostillado.

Por eso, ha dicho que España debe "cambiar de presidente si debe avanzar" porque están ante una "encrucijada". A su entender las elecciones de este año son una oportunidad en la que se verá "la mayoría moderada de un lado" y la "suma de minorías radicales de otro".

Dicho esto, ha apelado a la moderación y la centralidad que ha defendido estos meses: "Para el PP tiene plena vigencia el deseo del presidente Adolfo Suárez: elevar a la categoría de política normal lo que a nivel de calle es simplemente normal". Sin embargo, ha dicho que la normalidad en España no tiene reflejo en la política del Gobierno, que ha dado la "espalda al país" para aceptar la "condición de subalterno de todo el surtido de extremismos que se han formulado y conviven en la política española".

UN PP "UNIDO, RENOVADO Y FUERTE"

Tras superar la crisis "aguda pero puntual" que vivió el PP en 2022, el jefe de la oposición ha dicho que hoy son una organización política "unida, renovada y fuerte" que liderara todas las encuestas, salvo el CIS que lidera José Félix Tezanos. Además, se ha mostrado convencido de que este año está destinado a "marcar hitos importantes en la historia" de España.

Feijóo ha subrayado que su propósito es "ganar" las elecciones municipales, autonómicas y las generales y demostrar que otra forma de hacer política es posible. En el caso de Madrid, y delante de Ayuso, ha dicho que cree que van a "bordear la mayoría absoluta en Madrid". "Y digo bordear para no presionar con mayor interés a la presidenta de la Comunidad de Madrid que está aquí", ha agregado.

Además, ha expresado su satisfacción por haber empezado el año 2023 recuperando "talento de gestión, experiencia parlamentaria y trayectoria orgánica para ponerla a disposición de España". "Celebro que haya personas que en su día se alejaron desencantadas de la política y que hoy están volviendo al PP con la ilusión de servir a su país", ha dicho, en alusión a Íñigo de la Serna y a Borja Sémper.

RECHAZA QUE SEA UN "TIBIO"

Al ser preguntado cómo valora que algunos crean que Feijóo es un "tibio" porque no se atreve a pactar con Santiago Abascal una moción de censura y que para otros también lo sea por no acordar con Pedro Sánchez la renovación del CGPJ, el líder del PP ha asegurado que "la tibieza no ha formado parte de su trayectoria política".

"Cuando a un político le gusta la mayoría absoluta no es tibio. Es lo contrario de la tibieza. La tibieza es poder pactar con cualquier para poder estar en el Gobierno. Lo que no es tibio es decir 'yo no seré presidente del Gobierno si no gano las elecciones'", ha dicho, para añadir que eso no es tibieza sino "claridad y concisión" y que le gustaría ponerse de acuerdo en esto con Sánchez.