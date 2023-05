Feijóo acusa a Sánchez de querer opacar el triunfo del PP y pide una "mayoría incontestable" para un "nuevo rumbo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebra la victoria del partido en la sede nacional del PP, a 28 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Dice que España ha dicho "basta" este 28 de mayo y destaca "España ya está convocada para derogar el sanchismo en 54 días"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al adelantar las generales quiere que la victoria del PP en municipales y autonómica pase "desapercibida", si bien ha admitido su satisfacción por ese paso porque "mejor cuanto antes". Dicho esto, ha pedido una mayoría "incontestable" en los comicios del 23 de julio para un "nuevo rumbo" en España porque "el sanchismo no ha sido derogado todavía".

"Los españoles han dicho basta, hasta aquí hemos llegado", ha declarado Feijóo en una comparecencia en la sede del PP, después de que tres horas antes Pedro Sánchez haya anunciado ese adelanto electoral y ha dicho que asume la derrota del 28 de mayo en primera persona.

El presidente del PP, que ha felicitado a su partido y a los ciudadanos por el triunfo electoral de este domingo, ha subrayado que el PP ha ganado en nueve de las 12 CCAA que celebraban elecciones autonómicas y ha superado al PSOE en 31 provincias y otras tantas capitales de provincia, abriéndose alternativas de gobierno en la práctica totalidad de los territorios.

Según Feijóo, el resultado del 28 de mayo "ha sido la expresión más potente y, a la vez, más limpia, del gran deseo de cambio que existe en nuestra sociedad". "A los que proponen una legislatura más de lo mismo debemos responderles con claridad en las urnas", ha añadido.

"EL SANCHISMO NO HA SIDO DEROGADO TODAVÍA"

En este sentido, el líder del PP ha señalado que España "ya está convocada para derogar el sanchismo en 54 días" y ha subrayado que hay otra forma de hacer política "en la forma y en el fondo". "El sanchismo no ha sido derogado todavía. Pido desde ya una mayoría clara, incontestable y contundente para iniciar un nuevo rumbo", ha proclamado.

A su entender, el "primer paso" para poner fin a la gestión de Pedro Sánchez se dio este domingo, aunque el presidente del Gobierno "quiere que los resultados obtenidos" por el PP "pasen desapercibidos". En cualquier caso, ha mostrado su "satisfacción" ante el hecho de que los resultados se hayan traducido en la convocatoria de elecciones generales. "Mejor cuanto antes", ha enfatizado.

ESTE "MODELO AGOTADO" DEBE "TERMINARSE PARA SIEMPRE"

Feijóo ha indicado que cinco años Gobierno de PSOE con Podemos, Bildu e independentistas han sido "suficientes". A su entender, las "dañinas consecuencias" están a la vista de todos y forman parte de "un modelo agotado" que, a su juicio, debe "terminarse para siempre".

El jefe de la oposición ha señalado que España quiere "pasar página" y "empezar un tiempo", en un camino que a su juicio, resulta "imparable". "Hace poco más de un año obtuve la confianza para ser presidente del PP. Hoy pido la confianza de los ciudadanos para ser el próximo presidente del Gobierno de España", ha demandado.

En su comparecencia, Feijóo ha criticado el tiempo que ha perdido Sánchez por haber desaprovechado la oportunidad de despejar la incertidumbre electoral en un momento clave para la política exterior española y no haber hecho coincidir las elecciones autonómicas y municipales con las generales. "Tampoco la Presidencia del Consejo de la Unión Europa ha quedado ajena a esta lamentable forma de entender la política", ha censurado.

PIDE A LOS DIRIGENTES DE CS REFLEXIONAR

El líder de PP, que ha asegurado que ha conversado esta mañana con el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado en relación a las posibles negociaciones con Vox que en la dirección del PP van a ser "respetuosos con las competencias de cada uno y con la realidad que se desprende de las urnas".

En cuanto a si el PP está dispuesto a hacer una oferta para que se integren dirigentes de Cs en el Partido Popular tras el resultado de los naranjas en los comicios, Feijóo ha señalado que estos meses han contactado con las personas y cargos de Cs que "en cada territorio" les "parecía que podían aportar" a las listas, como en Andalucía, Valencia o Aragón.

"Por tanto, es lo que hemos hecho antes de las elecciones, sin trampa ni cartón. Ahora ya los que no se han incorporado a nuestras listas, bien porque no se lo hemos ofrecido o porque no lo han considerado oportuno, les toca hacer la reflexión sobre si siguen siendo útiles al cambio político en España o, por el contrario, pueden perjudicar el cambio político en España", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que es "evidente" que hay algunas ciudades y diputaciones que, como consecuencia del porcentaje de voto, obtenido por Cs "sin representación", va a conllevar que el PP no tenga la mayoría absoluta en esas plazas. "No creo que eso fuera lo que pretendían los ciudadanos tanto como partido y como votantes", ha apostillado, para insistir en que Cs es un "partido democrático" y le corresponde a él tomar la decisión que "considere oportuna".

LEMA "UNA ESPAÑA PREPARADA"

Ante una sala de prensa a rebosar, Feijóo ha comparecido con un nuevo lema: 'Una España preparada'. Le han acompañado todos los miembros del comité de dirección del partido, que esta mañana le han recibido con un aplauso y puestos en pie antes de la reunión tras los resultados de este domingo.

Fuentes del PP consideran que con este paso Sánchez lo que busca es que "no le devoren sus barones" territoriales tras los resultados del domingo y que "no se hable de la paliza" del PP al PSOE en los comicios. Además, se han preguntado si quieren una participación alta en las generales al situar los comicios en pleno mes de julio, "con media España veraneando".

Ante la posibilidad de que la campaña coja al PP en plena negociación con Vox, fuentes del equipo de Feijóo han recordado que las negociaciones del PSOE "también son con Bildu". La socialista María Chivite necesita a la formación abertzale para mantener el Gobierno de Navarra.