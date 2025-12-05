Feijóo acusa a Sánchez de usar Eurovisión para desviar su "agenda de corrupción" y denuncia la "hipocresía" de RTVE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios tras la visita a la fábrica de Quesos del Casar, a 5 de diciembre de 2025, en Casar de Cáceres, Cáceres, Extremadura (España). La visita se produce el día que da comienzo la campaña electora - Carlos Criado - Europa Press

Asegura que sí se retransmite el mundial de atletismo con Israel compitiendo: "Es un infantilismo impropio de una cadena pública"

CASAR (CÁCERES), 5 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar Eurovisión para desviar su "agenda de corrupción insoportable" y ha calificado de "hipócrita" que RTVE sí que retransmita el mundial de atletismo con Israel compitiendo.

Así se ha pronunciado después de que este jueves RTVE anunciase la retirada de España del Festival de Eurovisión, tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.

En declaraciones a los medios tras visitar la fábrica Quesos del Casar (Cáceres), Feijóo ha acusado al Ejecutivo de intentar desviar la atención de los casos de corrupción que le rodean con la "hipocresía" de Eurovisión.

Así, el líder del PP ha afirmado que España "está sometida a una agenda de corrupción insoportable", dado que "la agenda judicial del Gobierno es absolutamente insólita", con "problemas que se agolpan en el Palacio de la Moncloa y en Ferraz".

EL OBJETIVO ES "CAMBIAR DE CONVERSACIÓN"

En este punto, ha aludido al llamado 'caso Salazar' relativo a los "casos lamentables de abuso y de acosos a mujeres tanto en Moncloa como en la sede de Ferraz" de de Francisco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, según ha relatado.

Tras reiterar que el objetivo del Gobierno con Eurovisión es "cambiar de conversación", el presidente del PP ha denunciado además la "hipocresía" de RTVE por decir que "se sale de Eurovisión pero retransmite el mundial de atletismo con ciudadanos de Israel compitiendo".

"Esto es una hipocresía impropia de un canal público. Y yo lamento otra vez más que los trabajadores de televisión española estén sometidos a las indicaciones del señor presidente del Gobierno y que estemos deslegitimando a Televisión Española por los caprichos políticos del Gobierno", ha enfatizado.

En este sentido, el presidente del PP ha insistido en que es una "hipocresía" porque cuando les "interesa" se retransmiten "acontecimientos con ciudadanos de Israel participando" y cuando no interesa no se retransmite. "Comprenderá que esto es un infantilismo impropio de una cadena de televisión pública y impropio de un país como el nuestro", ha afirmado.