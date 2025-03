Feijóo acusa a Sánchez de usar Telefónica para "extorsionar" a medios y el presidente le ataca por "tapar" a Mazón

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe el Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "usar" Telefónica para "extorsionar a los medios de comunicación", después de la reunión que en febrero mantuvo el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, con el presidente de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, que tiene participación en Prisa. En su turno, el presidente ha obviado este asunto y le ha atacado con la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la dana.

"Usted señor Feijóo pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha", ha espetado el jefe del Ejecutivo a Feijóo en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso.

Es más, Sánchez ha asegurado que Feijóo llegó a la Presidencia del PP "para tapar la corrupción" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y "pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón". "Lamentable", ha aseverado.

"NO JUEGUE CON LA MULTINACIONAL ESPAÑOLA"

Previamente, Feijóo ha acusado al Gobierno de gastar "2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica". "Y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación. Ahora, con el contexto internacional más complicado en décadas, lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra de Prisa que a la guerra de Ucrania", ha afirmado.

Dicho esto, el líder del PP ha solicitado a Sánchez que "no le haga también un daño irreparable a la compañía Telefónica". "No juegue con una empresa cotizada. No juegue con una empresa estratégica. No juegue con multinacional española", ha demandado en el Pleno de la Cámara.

El Grupo Popular ya ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro López y del presidente de Telefónica para informar de esa reunión con el CEO de Vivendi el pasado mes de febrero.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))