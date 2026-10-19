Feijóo alerta contra la violencia que "alienta la izquierda radical" en Francia y pide a los españoles desmarcarse

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su “Contrato con España”, en Espacio Larra, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este lunes contra la "violencia" que, según ha dicho, "está alentando la izquierda radical" en Francia y ha pedido a los españoles "apartarse" de ese camino.

Así se ha pronunciado en un acto en Madrid en el que ha firmado su 'Contrato con España', una carta de valores y principios con una docena de compromisos que promete cumplir si llega al Palacio de la Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre.

"Mi mayor ambición es lograr que la palabra de un presidente vuelva a tener valor", ha afirmado, para añadir que los españoles "merecen un presidente del Gobierno que les diga la verdad siempre", algo que hoy parece "casi revolucionario".

El presidente del PP ha afirmado que él no quiere solo "un cambio de Gobierno" para echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa sino que propone "un cambio de etapa" y "un nuevo tiempo con la verdad, la ley, el esfuerzo y la unidad".

LA VIOLENCIA "JAMÁS ES EL CAMINO PARA MEJORAR UNA NACIÓN"

En este punto, ha aludido a las protestas violentas que se han producido este fin de semana en Francia y ha dicho que las imágenes que llegan del país vecino les preocupan porque "demuestran que la violencia que está alentando la izquierda radical jamás es el camino para mejorar una nación".

"Los españoles tenemos la oportunidad de apartarnos de ese camino, expresar nuestro malestar y nuestras ansias de cambiar nuestro país como debe hacerse en democracia, en las urnas y apoyando un proyecto con la ambición de afrontar las reformas que necesitamos", ha manifestado

A su entender, no hay "nada más transformador" que "la voluntad libre y democrática de un pueblo que pide cambio". "España necesita sanar porque la han dañado y hay cura: más y mejor democracia", ha manifestado Feijóo en un acto, en el que ha sido ovacionado por decenas de cargos del PP.

ALBARES DICE QUE EN FRANCIA HAY UNA VIOLENCIA QUE ES "INSOPORTABLE"

Precisamente este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el Gobierno no tiene "ningún temor" a que las escenas de violencia "sin sentido" que se han registrado en los últimos días en Francia en el marco de la ola de protestas contra el Ejecutivo puedan contagiarse a España, ya que aquí todas las reformas se han llevado a cabo a través del diálogo con los agentes sociales.

En declaraciones en 'Telecinco', recogidas por Europa Press, Albares ha reconocido que en Francia "hay una violencia que es insoportable y que es totalmente condenable". Según el ministro, hay distinguir entre "la violencia sin sentido y descomunal de unos pocos con el legítimo derecho a ejercer el derecho de manifestación y de huelga de la inmensa mayoría de los franceses que están participando en ello".