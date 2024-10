Feijóo alude a Begoña Gómez para replicar a Sánchez: "Para jefa la que tiene usted en Moncloa"

912396.1.260.149.20241009144748 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 9 de octubre de 2024, en Madrid (España). Durante la sesión de control, el presidente del Gobierno ha hablado sobre la pol - Jesús Hellín - Europa Press

Acusa al presidente de dedicarse a descalificar", "difamar" y "calumniar a todos" y le espeta: "La nada, señor Sánchez, es usted"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido este miércoles a los duros ataques del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recordando que se cumplen ocho años del Comité Federal del "pucherazo", en el que le "echaron" del PSOE, y sacando a relucir la decisión de la Universidad Complutense de cancelar los dos máster vinculados con su esposa, Begoña Gómez.

"Para jefa, la que tiene usted Moncloa. Aunque he visto que le han echado del trabajo", ha espetado Feijóo a Sánchez, quien poco antes había afirmado que "no hay nadie al volante" del PP" y que "muchos" 'barones' del PP quieren un acuerdo con el Gobierno en el reparto de menores migrantes y en financiación autonómica pero "el problema es que la jefa no les deja", aludiendo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el debate que se celebra en el Congreso, Feijóo también ha hecho referencia a "una efemérides muy bonita" de estos días, cuando se cumplen "ocho años del Comité Federal del pucherazo" en el que "echaron del Partido Socialista" a Pedro Sánchez. "En ningún partido político europeo dejarían que usted volviera a ser secretario general de nada", ha manifestado.

SE HA DEDICADO A "DIFAMAR": "MENUDA CATEGORÍA

El líder del PP ha censurado que Sánchez haya dedicado su réplica a "descalificar", "difamar" y "calumniar a todos". "Menuda categoría. Menudo primer ministro español. Me fijaba en las caras de los que le apoyan. ¿Ustedes apoyan al señor Sánchez como presidente del Gobierno de todos los españoles después de este recital de descalificaciones rabiosas contra la verdad?", ha preguntado.

Tras asegurar que a Sánchez "le deslumbran las tesis doctorales y que le encantan los másteres universitarios impartidos por quien no es universitario", ha dicho que ahora "entiende por qué ha cambiado a su jefe de gabinete", un puesto que ocupa ahora Diego Rubio. "Le ha deslumbrado la tesis de su nuevo jefe de gabinete. 'La ética del engaño'. Así se titula la tesis. Por una vez nos ha dicho la verdad", ha exclamado.

Después de que Sánchez haya dicho que es "normal" que los españoles estén "decepcionados" con el PP, Feijóo ha afirmado que con el jefe el Ejecutivo "ya no se decepciona ningún español" porque de él "ya no espera nada nadie".

"NO HA SIDO CAPAZ DE AGUANTARLE LA MIRADA A MARI MAR BLANCO"

También ha criticado que Sánchez mantenga la reforma legal que va a beneficiar a presos de ETA y ha afirmado que hoy ha quedado claro que Sánchez "sí votaría la excarcelación de 40 presos de ETA, condenados a más de 300 años de cárcel".

"Ya ve usted la diferencia entre usted y yo. Por eso, señoría, no ha sido capaz de aguantarle la mirada a Marimar Blanco. ¿Y sabe por qué? Porque usted ya se siente más cerca de Bildu que de las víctimas de ETA. Ya habla y se comporta como ellos", ha aseverado.

Feijóo ha repasado las declaraciones del Mikel Buesa tras el pacto con Bildu en la llamada 'Ley Mordaza' criticando que al asesino de su hermano lo hayan puesto en libertad, "ahorrándose ocho años de cárcel gracias al PSOE".

Dicho esto, Feijóo ha preguntado a Sánchez si ya tiene sus "seis votos para los Presupuestos". "Si usted ya ha asumido también ese objetivo, da miedo lo que podemos ver. Pero nos tendrá enfrente", ha advertido, para añadir que a él le "repugnaría seguir en el poder gracias a haber sacado de la cárcel a asesinos" de sus compañeros.

"EN DOS AÑOS Y MEDIO, SÁNCHEZ HA PERDIDO TODAS LAS ELECCIONES"

Sin embargo, ha dicho que al presidente del Gobierno y al PSOE "les da igual", de forma que "con "tal de seguir en el poder, sacan de la cárcel a cualquiera", avisando que "no vale la pena". "La nada, señor Sánchez, es la nada. La nada, señor Sánchez, es usted", le ha trasladado.

Ante las declaraciones del presidente del Gobierno asegurando que "no hay liderazgo" en el PP, Feijóo le ha recordado que "en dos años y medio ha perdido todas las elecciones" mientras que el Partido Popular las ha "ganado". "Su partido gobierna en cinco comunidades y tiene dos presidentes bramando contra su Gobierno", ha dicho, aludiendo a los socialistas Emiliano García-Page y Adrián Barbón.

Es más, ha dicho que hoy mismo el portavoz del gobierno socialista Castilla-La Mancha "pide explicaciones sobre la reforma que beneficia a los etarras" y Ferraz "acaba de paralizar un congreso autonómico en Castilla-León".

"NO LE QUEDA NI UNA HORA SI EL DE SUIZA DECIDE QUE SE ACABÓ"

Feijóo ha recordado a Sánchez que su Gobierno "depende de la voluntad de un señor al que van a ver a Suiza", en referencia a Carles Puigdemont. Por eso, ha dicho que a Sánchez no le quedan "1.019 días". "A usted no le queda ni una hora si el señor de Suiza decide que se acabó", ha resaltado.

Ante las alusiones de Sánchez al artículo de la revista 'The Economist', el presidente del PP ha asegurado que el jefe del Ejecutivo se dedicara a leer "todos artículos" que se publican sobre el Gobierno "no se levantaría de la cama". "El ranking de calidad democrática en el año 19, estábamos en el puesto 16. Y en el año 23, en el puesto 23", le ha espetado.