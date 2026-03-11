Feijóo, en el aniversario del 11-M: "Hoy es el día de las víctimas del terrorismo y solo cabe estar a su lado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (3i), el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (4d), la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce (2i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (4i), asisten - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que este 11 de marzo es el día de las víctimas del terrorismo y, por lo tanto, "solo cabe estar a su lado". Dicho esto, ha pedido "memoria, dignidad y justicia".

"Hoy es el día de las víctimas del terrorismo y solo cabe estar a su lado. La democracia se sostiene también en el respeto hacia ellas. Memoria, dignidad y justicia", ha escrito en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Así, se ha pronunciado Feijóo después de asistir al acto en conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo con un recuerdo especial al 22 aniversario de los atentados del 11 de marzo, que acabaron con la vida de casi 200 personas y dejaron alrededor de 2.000 heridos.

A ese acto en los jardines de El Retiro --en el que Feijóo no ha hecho declaraciones a los medios-- también han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, entre otros.

Ayuso, Almeida y más políticos madrileños han recordado previamente en otro acto frente a la Real Casa de Correos a las víctimas y la respuesta del pueblo de Madrid en este XXII aniversario de los atentados yihadistas del 11-M, que acabaron con la vida de casi 200 personas y dejaron alrededor de 2.000 heridos.