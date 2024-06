Feijóo anuncia que las CCAA del PP firmarán un acuerdo tras 9J para una EBAU común en 2025 y se lo ofrece a las del PSOE

En un mitin en Zaragoza, presume de su propuesta fiscal para los jóvenes y les pide el voto: "Sin vosotros, España no tiene futuro"



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este domingo que las comunidades autónomas gobernadas por el PP firmarán, tras las elecciones europeas del 9 de junio, un acuerdo para poner en marcha una Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) "común" y "homogénea" para el año 2025. Además, ha indicado que su partido le ofrecerá ese plan a las tres autonomías en las que gobierna el PSOE (Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias) para que puedan sumarse a esta iniciativa.

Feijóo ha realizado este anuncio en un mitin en Zaragoza, un día antes de que comiencen estas pruebas, que tienen diferente calendario. Así, la EBAU comienza este lunes en Madrid y La Rioja, cuyos alumnos son los primeros en examinarse, mientras que los de Baleares serán los últimos, el próximo 11 de junio.

El pasado 24 de enero en León Feijóo ya se comprometió a impulsar una EBAU común en contenidos y fecha para el curso 2025 en las comunidades gobernadas por su partido alegando que "no tiene sentido" tener 17 pruebas distintas.

"ESO ES RECUPERAR LA IGUALDAD Y LA EXCELENCIA EDUCATIVA"

Cinco meses después de aquel anuncio, en vísperas de que "muchos jóvenes se examinen de la EBAU", el jefe de la oposición ha señalado que las 14 CCAA en las que gobierna el PP han "alcanzado un acuerdo para hacer una EBAU común, justa y homogénea para la inmensa mayoría de los jóvenes el mismo día en toda España".

"Eso es volver a recuperar la igualdad y la excelencia educativa. Enhorabuena a los gobiernos por su responsabilidad", ha proclamado Feijóo, para precisar que ese acuerdo lo firmarán los presidentes de las CCAA del PP tras las elecciones del 9 de junio.

A renglón seguido, Feijóo ha explicado que "han sido cinco meses de trabajo" y ha "agradecido" este esfuerzo a las consejerías de Educación tras esa "colaboración entre las comunidades y las universidades".

"Hemos presentado este plan, lo haremos con todo detalle. Y vamos también a ponerlo a disposición de las comunidades del PSOE, que son pocas. Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra, a medias con Bilbu. Y se acabó", ha enfatizado.

PIDE EL VOTO A LOS JÓVENES

A una semana de las elecciones europeas, el presidente del PP ha indicado que su partido quiere "trabajar por el futuro" y se ha dirigido a los jóvenes, a los que ha pedido el voto en las europeas para dar "un escarmiento" a los que están "traicionando los valores fundamentales de una educación cívica".

"A los jóvenes os están intentando enseñar lo que a nosotros nos enseñaron, que no se usa el dinero de los demás para lo propio, que no se puede vender lo que a uno no le pertenece, que todos somos iguales en derechos humanos, que no se miente y que hay que conducirse por la vida con valores, con principios, con esfuerzo y con trabajo", ha manifestado.

En este punto, ha dicho sentirse "orgulloso" de que esta semana, en la que el Gobierno "solo tuvo una mayoría para la amnistía", el PP "lograse una votación en el Congreso para aprobar el mayor plan en beneficio de los jóvenes, que es eximirles de impuestos durante los primeros cuatro años de su primer trabajo", de forma que "ese dinero lo puedan invertir en comprar una vivienda, en ampliar su iniciativa económica o financiar su primer hijo".

Por todo ello, el presidente de PP ha vuelto a apelar a los jóvenes para que confíen en su formación en los comicios del 9 de junio. "Os pido el voto para seguir trabajando para vosotros, y yo pido el voto porque, sin vosotros, España no tiene futuro", ha finalizado.