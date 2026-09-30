Feijóo anuncia el "no" del PP a los decretos de vivienda: "Yo no voy a apoyar un Gobierno tramposo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "engañar" a los ciudadanos con los decretos de vivienda y ha avanzado que el Grupo Popular votará en contra de su convalidación en el Pleno del Congreso que se celebrará este viernes.

"Yo no voy a apoyar a un Gobierno tramposo. Los españoles no merecen un Gobierno tramposo", ha declarado Feijóo a los medios en los pasillos del Congreso, después de que varios ministros hayan emplazado al PP en la sesión de control al Ejecutivo a aclarar cuál será el sentido de su voto en esos decretos.

Feijóo ha afirmado que el Gobierno ha sido "incapaz de hacer una política de vivienda mínimamente sensata" en estos últimos ocho años y ha criticado que hoy sigan "desconociendo todavía el texto literal de uno de los dos decretos que parece ser el Consejo de Ministros aprobó" este martes.

"DOS NORMAS INCOMPATIBLES ENTRE SÍ"

"Esto supera todos los límites aceptables en una democracia. El Gobierno ayer aprobó dos reales decretos en los que uno de ellos deroga el anterior. El Gobierno ha aprobado dos normas incompatibles entre sí", ha denunciado, para añadir que "el que entra a votar una trampa es un tramposo más" y él no lo es.

Al ser preguntado por la posibilidad de que PNV y Junts puedan aprobar las medidas de vivienda del Ejecutivo y si serían "tramposos", Feijóo ha replicado: "Allá, el Partido Nacionalista Vasco y Junts si quieren formar parte de una trampa. Ellos sabrán por qué".

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