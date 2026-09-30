Vox confirma su rechazo a los decretos de Vivienda: Generará "menos oferta" de casas y "más demanda"

Archivo - El diputado de Vox Carlos Hernández Quero interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso.- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Vox ha ratificado este miércoles su rechazo a los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno porque, a su juicio, ahondan en la problemática de la poca oferta de casas y la mucha demanda.

El portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha informado de que ha podido echar un vistazo al decreto publicado en el BOE, que prohíbe los desahucios hasta 2030 y limita la subida de las rentas. El otro decreto, que hace referencia a la renovación automática de los contratos de alquiler, aún no se ha publicado. Ambos textos se someterán a votación para su convalidación este viernes en el Congreso.

A su juicio, el primer decreto "continúa una trayectoria que viene padeciendo España desde hace muchos años: menos oferta y más demanda". En declaraciones a 'Telecinco' recogidas por Europa Press, Hernández Quero ha alegado que "si el casero sabe que el inquilino tiene más dinero en el bolsillo, sube los precios", "que con préstamos a tipo cero para el comprador, el vendedor también subirá los precios" o "si se habla de dar 50.000 euros para la entrada (de un piso), los precios subirán 50.000 euros", entre otras.

Vox plantea construir más viviendas sociales, expulsar a los inmigrantes y control de las fronteras para solucionar el problema de la vivienda. "Si no para de venir gente y no se construye, es imposible que los precios puedan bajar, hay muchas personas buscando casas y muy pocas casas disponibles, y el resultado son precios imposibles", ha resumido.

REUNIONES DE SÁNCHEZ CON FONDOS BUITRE

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha aprovechado la sesión de control al Ejecutivo para recordar que el presidente, Pedro Sánchez, viajó a Nueva York en 2021 para reunirse con grandes fondos de inversión.

Así, ha reprochado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la "hipocresía" del Gobierno porque "pretende escribir con una mano el BOE y con otra la pancarta para seguir engañando a los españoles".

"Ahora han decidido sacar a sus milicias a la calle para intentar hacernos creer que no son los responsables del problema de la vivienda en España, cuando no han movido un solo dedo en ocho años", ha dicho, subrayando que las medidas de vivienda son la "penúltima estafa" del Ejecutivo.

Después, en declaraciones a los medios, la portavoz parlamentaria ha valorado que el Gobierno no haya publicado los dos decretos en el BOE. "Es una metáfora constante del caos que hay en España, de la ruptura social que hay en España y de un Gobierno que no tiene la mayoría social de los españoles, tal y como ellos dicen", ha señalado.