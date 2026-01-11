Feijóo anuncia que reformará el suplicatorio para que no implique "impunidad": "Mi Gobierno no amnistiará al sanchismo"

1041563.1.260.149.20260111125903 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (i) durante el acto de clausura de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 11 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España). Baj - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que cuando gobierne reformará la ley que regula la figura del suplicatorio para que su concesión no implique el sobreseimiento de la causa y permita a un político "librarse de la Justicia" o asegurarse la "impunidad".

"La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco. Regeneración democrática es nuestro primer compromiso", ha declarado Feijóo en la clausura de la 28 Interparlamentaria que el PP ha celebrado este fin de semana en A Coruña.

Ante cerca de 4.000 personas reunidas en el Palexco, según fuentes del PP, Feijóo ha afirmado que "ni siquiera la Constitución está preparada para que el primer incumplidor de la Constitución sea el Gobierno que ha de salvaguardarla".

"Nadie imaginó efectivamente lo que el señor Sánchez está llegando a hacer y yo voy a garantizar que nadie nunca pueda volver a hacerlo", ha prometido, para asegurar que en España "se ha cambiado poder por impunidad".

USAR EL SUPLICATORIO PARA "ESQUIVAR LA JUSTICIA"

Tras asegurar que "a estas alturas nadie puede descartar" que se use la figura del suplicatorio "para esquivar la justicia", ha avanzado su compromiso de reformar esta figura "para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y, por tanto, en el archivo de ningún delito".

"Esto no puede ser. Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad", ha aseverado Feijóo, cosechando el aplauso de los asistentes a este acto.

