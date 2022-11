Feijóo promete revertir la reforma para "abaratar" la sedición si gobierna: "Creo que Sánchez ya no tiene límites"

Le acusa de romper la fortaleza lograda con el 155 bajo amparo del Rey e insta al PSOE a rebelarse: O está con los fugados o con la ley

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes en un mensaje solemne que él "nunca" habría tomado la decisión de derogar la sedición del Código Penal y ha anunciado que si gobierna "revertirá" esta reforma penal porque "ni Pedro Sánchez ni el independentismo pueden abaratar los ataques a la Constitución". A su entender, el presidente del Gobierno "ya no tiene límites".

Feijóo, que ha aterrizado este mediodía en Madrid tras su gira de una semana por Iberoamérica, ha comparecido ante los medios pocas horas después de que el PSOE y Podemos hayan presentado una proposición de ley orgánica para derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión --frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente-- e inhabilitación de 6 a 8 años --frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual--.

En una declaración institucional en la sede nacional del PP sin preguntas, el jefe de la oposición se ha mostrado convencido de que comparte con la mayoría de los españoles la "indignación y tristeza" por una reforma penal "a la carta" con el objetivo de "privilegiar" a unos "políticos concretos" y "doblegarse" ante el independentismo. En su discurso no ha citado en ningún momento a Carlos Puigdemont ni Oriol Junqueras.

"¿En qué principio democrático se apoya reformar el Código Penal de una nación a la medida exacta de personas con nombres y apellidos concretos? ¿En qué otro país democrático se tocaría la sedición de la mano de los sediciosos? ¿En qué otro delito podría Sánchez justificar este procedimiento? A las tres preguntas se responde del mismo modo: ninguno", ha declarado, para insistir en que "se están aprovechando los instrumentos del Estado para privilegiar a políticos concretos".

Tras subrayar que es "obscenamente evidente que no existe ninguna razón bienintencionada para esta decisión, ha destacado que la "excusa proferida" por el Gobierno es "rotundamente falsa" porque hechos similares se castigan incluso con penas "más severas" en otros países de nuestro entorno.

"HA ACEPTADO EL CHANTAJE INDEPENDENTISTA"

Feijóo ha justificado esta comparecencia nada más regresar a España porque ha "confirmado" que Sánchez "ha aceptado definitivamente" el "chantaje independentista" para superar la "debilidad parlamentaria y seguir en el poder, aunque "sea a costa de desarmar la nación de un instrumento esencial para proteger su integridad".

El líder del PP ha advertido de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ya ha dicho que se trata del primer paso para cumplir el objetivo de ERC, que es la "autodeterminación". "Legislar delitos a la carta de aquellos que lo han cometido, y que además anuncian su voluntad de reincidir, es irresponsable y contrario a los valores democráticos", ha manifestado.

Feijóo ha advertido además de que con este paso Sánchez "compromete" la independencia judicial porque "se va a reescribir la respuesta jurídica" que ofreció el Tribunal Supremo al intento de sedición del año 2017, "con la gravedad añadida del impacto internacional que esta cuestión está teniendo y todavía más cuando están vivas causas contra los sediciosos".

El jefe de la oposición recalcado que el delito de sedición debe estar en el Código Penal porque los independentistas "mantienen con total transparencia su propósito de volver a hacerlo" y ha recordado que el propio Sánchez lo entendía así en campaña "hasta que decidió doblegarse ante las pretensiones de los sediciosos". "Sin ni siquiera asegurarse una contrapartida, la contrapartida de la no reincidencia", ha subrayado.

Feijóo ha criticado de nuevo que el objetivo de Sánchez sea solo para "asegurar su continuidad" y "continuar en el poder sin importar lo que se entregue a cambio". "¿Se piden indultos? Se indulta.

¿Se pide cambiar la ley para que el español no sea vehicular en las escuelas catalanas? Se cambia. ¿Se pide tratar lo ocurrido en el año 2017 como una pequeña travesura política infantil? Se concede. ¿Se pide derogar la sedición para facilitar un nuevo intento? Se hace", ha lamentado.

"ROMPE LA FORTALEZA" LOGRADA CON EL 155 "BAJO EL AMPARO DEL REY"

Feijóo ha acusado a Sánchez de "supeditar todo" a sus "necesidades políticas" para "ganar tiempo", algo que "España no se merece". "Lamento que lo haga además rompiendo la fortaleza lograda por las fuerzas constitucionalistas cuando aplicamos el artículo 155, bajo el amparo del jefe de Estado, el Rey", ha proclamado.

En su comparecencia, el jefe de la oposición ha confesado que se pregunta "cuál es el límite de Sánchez en sus cesiones para seguir en el Gobierno". "Debo reconocer que, en mi opinión, no existen. Creo a estas alturas, que ya no tiene límites", ha proclamado.

A renglón seguido, se ha dirigido al PSOE porque, a su entender, el Partido Socialista "es más que Pedro Sánchez" y "a todos ellos les corresponde fijar posición en este momento". A su entender, "cuando se traspasan determinadas fronteras en la convivencia de una nación, es imprescindible tomar la palabra y actuar en consecuencia.

Feijóo ha avisado que en esto "no hay subterfugios posibles": "O se está con los condenados y con los fugados o se está con la legalidad democrática. No hay mucho más debate. El deber moral de aquellos socialistas que coinciden con nosotros en que esto es una aberración deben hacer pública su oposición a esta medida e intentar que no siga adelante".

SU COMPROMISO DE REVERTIRLO SI LLEGA A MONCLOA

Feijóo ha afirmado que si él llega al Gobierno "lo que nunca haría es entregar la estabilidad" del país a quienes "quieren fracturarlo y dividirlo" sino que se dedicará a defender que la decisión adoptada hoy "sea revertida cuanto antes".

"Esta decisión yo no solo no la habría tomado nunca, sino que, además, la voy a revertir si soy presidente del Gobierno, porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución", ha afirmado. Según ha asegurado, lo hará "por respeto al orden constitucional" pero también como "símbolo" de lo que quiere para su país: "una España que no se doblega ante nadie".

En la parte final de su discurso, se ha querido dirigirse a los catalanes para decirles que "la impunidad nunca trae convivencia" y subrayar que el PP, "con absoluta independencia de ideología", va a defenderles y protegerles.

"EL PSOE HA HUIDO DE LA MODERACIÓN"

Tras acusar a Sánchez de "estar más cerca de Esquerra Republicana que de la Constitución", ha afirmado que España cuenta con la "alternativa" del PP. "Con toda humildad, pero con toda contundencia quiero que sepan que el centro político que no entiende esta decisión no está huérfano", ha declarado, para añadir que él defiende el diálogo con todos pero "sin sumisión ni claudicación ante nadie".

"El Partido Socialista ha huido de la moderación, de la centralidad política y de la unidad constitucional por el interés personal de quien hoy lidera el Partido Socialista. Yo las reivindico como única forma posible de representar al conjunto de los españoles", ha declarado, para comprometerse a trabajar para que el PP "dé una alternativa a la España que no se siente representada ni en el fondo ni en las formas de Pedro Sánchez".