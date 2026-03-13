Feijóo apela a la movilización en la recta final de campaña para que CyL "no avale la estrategia de bloqueo" de Vox

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un mitin, en el Teatro Centro Cultural San Agustín, a 10 de marzo de 2026, en El Burgo de Osma, Soria, Castilla y León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press

"No vale de nada darse golpes en el pecho por España y unirse a Sánchez para bloquear la alternativa al sanchismo", proclama

LEÓN/MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que su formación es la única que se presenta para gobernar en Castilla y León y ha apelado a la movilización en la recta final de campaña advirtiendo que "no hay que dar nada por ganado". Además, ha llamado a aglutinar el voto de centroderecha en el PP para que esta comunidad "no avale la estrategia de bloqueo" de Vox que, según ha dicho, han visto en Extremadura y Aragón.

"Yo vengo a pedir el voto sabiendo que lo merecemos, honradamente. Sabiendo que hemos sido responsables. Sabiendo que vamos a seguir siendo responsables. Y sabiendo que os vamos a devolver la confianza", ha manifestado en un mitin en la Casa de la Cultura de Ponferrada (León), el que también han intervenido la cabeza de lista por la provincia, María José Álvarez; la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz; y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala.

El líder del PP ha asegurado que su partido pide el voto para gobernar mientras que el PSOE, ha proseguido, lo pide para "salvar" a Pedro Sánchez. Además, ha dicho que "hay otros que piden el voto para no desaparecer, después de haberse entregado al gobierno más ineficaz y más corrupto que ha tenido la democracia española en 47 años", aludiendo a "los de Sumar, los de Podemos, los de Izquierda Unida y el resto".

En tercer lugar, Feijóo ha cargado contra Vox, un partido --al que no ha citado explícitamente-- que "pide el voto para bloquear". En este punto, ha criticado que los de Santiago Abascal digan que "su objetivo es echar a Sánchez" pero luego "bloqueen sistemáticamente a los gobiernos del PP".

En este sentido, ha subrayado que Castilla y León ni puede "avalar" el domingo al "peor gobierno" de la democracia en España ni puede "avalar la estrategia de bloquear Castilla y León, como se está haciendo en Extremadura y en Aragón, frustrando la alternativa al sanchismo". "No vale de nada darse golpes en el pecho por España y unirse a Sánchez para bloquear la alternativa al sanchismo", ha afirmado, en alusión a Abascal.

"¡NO OS CONFIÉIS! ¡NO DEIS NADA POR GANADO!"

Feijóo ha llamado a "llenar las urnas" el próximo domingo y que "nadie se confía y quede sin votar al PP". "¡No os confiéis! ¡No deis nada por ganado!", de demandado, para añadir que ofrece este mitin pidiendo el voto para el PP sabiendo que su partido "lo merece, honradamente" porque han sido "responsables".

Una vez más, Feijóo ha resaltado que el PP es el único partido que se presenta para "gobernar" en Castilla y León y ha subrayado que cuentan con equipo, proyecto y un candidato, Alfonso Fernández Mañueco, que "cumple" y "resuelve". "Por eso, queridos amigos, vuelvo a insistir. Vuestro voto, el voto de cada uno, es decisivo", ha apostillado.

