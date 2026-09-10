Feijóo, tras la apertura del año judicial: "Una Justicia libre de presiones políticas es más necesaria que nunca"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), a su llegada al acto solemne de apertura del año judicial 2026-2027, en el Palacio de Justicia, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Durante la ceremonia se presentan las memorias anuales del Pode - Alberto Ortega - Europa Press

Comparte las palabras de la presidenta del TS y dice que la independencia judicial es "un pilar esencial" de la democracia

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) - El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que la independencia judicial es "un pilar esencial" de la democracia española y ha subrayado que una Justicia "libre de presiones políticas es más necesaria que nunca".

Así se ha pronunciado tras asistir a la apertura del año judicial que ha presidido el rey Felipe VI en el Salón de Plenos del Supremo, donde han intervenido la presidenta del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Feijóo se ha hecho eco de las declaraciones de Perelló, quien ha lamentado en su intervención ante el rey las descalificaciones" de "quienes ejercen responsabilidades institucionales" hacia los jueces, y ha exigido respeto a las decisiones judiciales, ya que, según ha asegurado, se toman "sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo".

"RECOJO LAS PALABRAS DE LA PRESIDENTA DEL CGPJ"

"Recojo las palabras de la presidenta del CGPJ en la apertura del Año Judicial: la independencia judicial es un pilar esencial de nuestra democracia", ha afirmado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

En un arranque del curso judicial con choque del Gobierno con la Justicia por la 'ley de nietos' y la crisis en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes, Feijóo ha indicado que "en 2026 defender la separación de poderes y una Justicia libre de presiones políticas es más necesario que nunca".