Feijóo apoya las palabras de María Corina Machado, coincidiendo en que merecen una transición inmediata y pacífica

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la fotografía de la líder opositora de Venezuela María Corina Machado - PARTIDO POPULAR - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado hoy que su partido estará con los demócratas venezolanos y ha querido dejar claro que merecen una transición "inmediata, pacífica y ordenada".

Así lo ha afirmado en su cuenta de la red X al hilo de la entrevista que María Corina Machado ha concedido al diario El Mundo, en la que ésta afirma que "la transición será ordenada en Venezuela y será la envidia del planeta" y advierte también que la historia será implacable con el actual Gobierno de España dejando claro que "todo se va a saber".

Feijóo, que ha colgado la portada de este periódico junto con su comentario, ha querido apoyar las palabras de la líder opositora de Venezuela afirmando que "los venezolanos eligieron libertad" con Edmundo González y María Corina Machado.

"Siempre estaremos con los demócratas venezolanos. Merecen una transición inmediata, pacífica y ordenada", ha recalcado el líder del PP.