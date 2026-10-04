Feijóo se arma con sus recetas de vivienda ante el "señuelo electoral" que prepara Sánchez con un posible adelanto

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya ha preparado su "relato" en materia de vivienda con la vista puesta en las próximas elecciones: presentar al PSOE como el partido que ayuda a los inquilinos y a la gente trabajadora y retratar al PP --junto a Vox-- como la formación de "los propietarios y los ricos". Por eso, Alberto Núñez Feijóo se arma con sus recetas económicas para combatir el "señuelo electoral" que prepara el Gobierno de PSOE y Sumar con un posible adelanto electoral.

Después de que el Congreso haya tumbado los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros, en 'Génova' están convencidos de que Sánchez busca ahora aglutinar y movilizar a la izquierda para entrar al "choque" con el PP, siguiendo la "estrategia de polarización y división" que ha empleado en otras ocasiones, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

De hecho, subrayan que el propio Sánchez apuntó públicamente en esa dirección tras saber que los decretos no saldrían adelante por el 'no' de PP, Vox y Junts: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan". La víspera, pocas horas antes de votar, el presidente del Gobierno lanzó un mensaje similar contra esos tres partidos: "Deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores".

"ESTAMOS PREPARADOS PARA IR A LAS URNAS"

El PP admite que Sánchez les pilló "con el pie cambiado" en 2023 al convocar las generales, apenas dos meses después de las municipales y autonómicas y cuando se estaban fraguando los pactos con Vox en algunas comunidades y ayuntamientos. Por eso, ahora aseguran estar preparados y con la maquinaria electoral engrasada.

"Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida, estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes", le espetó el viernes Feijóo a Sánchez, para retarle a poner fecha a los comicios si cree que tiene una "coartada" con la vivienda.

En la cúpula nacional del PP reconocen que Pedro Sánchez ahora tiene "un poco de relato" y advierten de que puede que no encuentre un marco mejor que el actual para ir a las urnas, dado el calendario judicial que se avecina en los próximos meses para el PSOE y el entorno del presidente, según fuentes de la formación.

Eso sí, no creen que el PSOE vaya a sacar beneficio político con la vivienda y apuntan en todo caso a Sumar y Podemos, dos partidos que si crecen estas semanas podrían perjudicar a los socialistas en el reparto de escaños de algunas provincias de acuerdo con la ley D'Hondt, analizan en el cuartel general de los 'populares'.

AL PP NO LE PREOCUPAN LAS MOVILIZACIONES

"La vivienda va a ser un motivo por el que el Gobierno de Sánchez va a caer", sentencian en la cúpula del PP, donde también denuncian el "deterioro económico" que han sufrido las familias desde que gobierna Sánchez, que "ha triturado a la clase media".

Tras más de una semana de protestas por la vivienda, unas movilizaciones que se han multiplicado este fin de semana, fuentes del PP no creen que les vaya a penalizar porque, según recalcan, es el Gobierno de Pedro Sánchez el que "ha fallado" y ha "fracasado en este asunto.

"Sus recetas no valen. Después de ocho años sin hacer nada en vivienda, a la izquierda le va a costar convencer de que la culpa es de Feijóo, que llegó hace cuatro años", sostienen fuentes del equipo de Feijóo.

EL PP TACHÓ LOS DECRETOS DE "CHAPUZA"

Feijóo se sacudió la presión 48 horas antes de la votación del Congreso al anunciar el 'no' del PP a los decretos "trampa" de vivienda, que los 'populares' han calificado de "chapuza" jurídica y legislativa. De hecho, habían advertido de que esos textos abrían la puerta a "muchos pleitos" porque uno de ellos incluía una prórroga forzosa de los alquileres hasta 2028 mientras que el otro contemplaba una renovación automática de los contratos.

Desde la dirección nacional del PP subrayan que ellos llevan desde 2023 planteando medidas para ofrecer soluciones en materia de vivienda y que es momento de dar "una oportunidad" a Feijóo para arreglar este problema, que se ha convertido en la principal preocupación de los españoles.

"Pido mi turno", exclamó el propio líder del PP el martes en Barcelona --en un acto de la patronal Cecot--, donde aportó por incrementar la oferta con la construcción de un millón de viviendas y subrayó que el "daño" que se ha hecho "no lo van a poder reparar los culpables".

UTILIZACIÓN POLÍTICA DEL CASO MARICARMEN PARA NO HABLAR DE CEUTA

Es más, los 'populares' subrayan que, mientras que Pedro Sánchez no tiene mayoría parlamentaria para sacar adelante sus medidas en vivienda, el PP de Feijóo sí que ha logrado conformar una mayoría hace pocos meses con dos de sus leyes.

Así, el pasado mes de mayo el Pleno del Congreso admitió a trámite la proposición de ley del Grupo Popular contra la ocupación ilegal de inmuebles --en la que propone desalojos en 24 horas, más penas y el veto al empadronamiento de okupas-- gracias al apoyo de Vox, UPN y CC y la abstención de Junts y PNV. Un mes antes, la Cámara Baja admitió a trámite otra proposición de ley sobre medidas de suelo con los mismos apoyos parlamentarios.

Fuentes del equipo de Feijóo consideran que el Gobierno ha usado políticamente el caso de Maricarmen Abascal, la octogenaria desahuciada de su casa en Madrid, para intentar "cambiar la conversación" y "tapar" la crisis de Ceuta y los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno familiar del jefe del Ejecutivo.

"Ustedes quieren cambiar de pantalla, pero no les vamos a permitir cambiar de pantalla. No se cambia de pantalla hasta que los ceutíes recuperen la normalidad", espetó la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, al vicepresidente Carlos Cuerpo.

LAS RECETAS DEL PP

En las próximas semanas, el PP se volcará en que cale su alternativa en materia de vivienda y denunciará el "fraude" del Gobierno porque, según fuentes del PP, con Pedro Sánchez "se han producido 272.000 desahucios y han desaparecido 300.000 viviendas de alquiler".

Con ese objetivo, 'Génova' recopila las decenas de propuestas que lleva presentando desde 2023 en materia de vivienda, convencida de que serán los ciudadanos en las urnas los que "derogarán o no" con sus votos los dos modelos de vivienda: el de Feijóo o el de Sánchez.

En primer lugar, promete construir un millón de viviendas en una legislatura si llega a Moncloa y recuperar la oferta de vivienda que ha desaparecido del mercado; aprobar una Ley del Suelo y Desarrollo Urbano que aporte seguridad a los planes urbanísticos, y reducir drásticamente los trámites administrativos.

Además, propone para los jóvenes reducir el IVA del 10 al 4% para la adquisición de la vivienda habitual, crear una "Hucha Hogar Joven" para facilitar el ahorro y aplicar el Plan Prepara, con una bonificación del IRPF del 100% el primer año de vida laboral, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto.