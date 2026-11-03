Feijóo asegura que el concejal de Cantabria niega la agresión y abre investigación en el PP para esclarecer los hechos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el concejal 'popular' denunciado por haber propiciado una bofetada al delegado del Gobierno en Cantabria, el socialista Pedro Casares, niega la agresión, si bien ha confirmado que desde 'Génova' han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Feijóo ha prometido además contundencia si se confirma la violencia. "Una agresión a cualquiera y a una autoridad es incompatible con seguir siendo militante del PP", ha defendido en una entrevista en 'La Sexta', que ha recogido Europa Press.

Pedro Casares ha interpuesto este lunes una denuncia ante la Guardia Civil contra el concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga David Setién, por una supuesta agresión física y verbal durante la Feria ganadera de Arredondo, celebrada este domingo, 1 de noviembre, cuando se encontraba de visita oficial.

En concreto, el también secretario general del PSOE en la comunidad ha denunciado que el edil se acercó a él recriminándole su postura sobre la protección del lobo, momento en el que le abofeteó y por lo que tuvo que intervenir el escolta que le acompañaba.