Feijóo asegura que el partido de las elecciones lo va "ganando el PP" aunque todo se resuelve "en el minuto 90"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para las próximas elecciones generales. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que el partido de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre lo va "ganando el PP claramente" sin necesidad de recurrir al 'VAR', aunque ha advertido de que el encuentro aún no ha terminado y que todo se decidirá "en el minuto 90", cuando se cierren las urnas.

Tras asistir al partido de la selección española en el estadio Metropolitano, el líder de los 'populares' ha apelado en clave futbolística en una entrevista en 'El Partidazo de COPE' a no relajarse en los últimos días de campaña electoral para evitar que se repita lo ocurrido en los comicios de 2023.

"Hay una cosa todavía más difícil (que saber perder), que es después de haber ganado decir que has perdido. Eso es lo que me pasó a mí en el 23", ha recordado Feijóo, quien ha insistido en que, aunque los 'populares' parten con ventaja en el marcador, "queda lo más importante, que son los últimos días de liga donde te juegas todo".

RECLAMA LA FINAL DEL MUNDIAL 2030 PARA ESPAÑA

Durante la conversación, el presidente del PP también se ha reafirmado en su postura de que España debe acoger la final del Mundial de Fútbol de 2030 frente a las aspiraciones de Marruecos, reprochando al Ejecutivo de Pedro Sánchez no haber gestionado ni negociado adecuadamente esta cuestión cuando se presentó la candidatura para organizar la competición.

"Creo que España merece organizar la final del Mundial por los hechos, por la historia, por ser los campeones del mundo masculino y femenino, y porque realmente no encuentro ninguna causa para que se le quite a España lo que es de España", ha subrayado Feijóo, comprometiéndose a dialogar con la FIFA para reclamar la final si llega a La Moncloa, sin decantarse entre el Santiago Bernabéu o el Camp Nou como estadio anfitrión.

Por otra parte, Feijóo ha criticado la alta rotación al frente del Consejo Superior de Deportes (CSD) durante los últimos ocho años --con cinco presidentes distintos-- y ha avanzado que, si gobierna, elegirá para el cargo a un perfil con capacidad de gestión y experiencia deportiva.

Además, el candidato ha reconocido que no existe "feeling" personal con Pedro Sánchez, quien, según ha apuntado, lleva tiempo sin hablar con él ni facilitarle su nuevo número de teléfono.