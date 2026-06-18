Feijóo asegura que Sánchez "tiene atónita a Europa" por la corrupción y que líderes europeos le piden explicaciones

Fotos Rueda De Prensa Pte Pp Alberto Núñez Feijóo Sede Epp Bruselas - PARTIDO POPULAR

BRUSELAS, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene atónita a Europa" por los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y al PSOE, al tiempo que ha afirmado que varios dirigentes europeos le han llamado en los últimos días para pedirle "explicaciones" sobre las investigaciones judiciales abiertas en España.

"Yo no soy el que habla mal de España en Europa, es el Gobierno de España el que tiene atónita a Europa", ha afirmado en una rueda de prensa desde Bruselas, donde ha añadido que percibe una creciente "preocupación" entre sus socios europeos por la situación política española y ha lamentado tener que dar explicaciones sobre "la ola de corrupción que está viviendo la política española".

El presidente del PP ha asegurado que no es la primera vez que dirigentes europeos le preguntan por la situación en España, aunque ha precisado que "nunca" le habían interrogado "con tanto interés" como en los últimos días.

"Hay líderes del partido que me han llamado para pedirme una explicación y una descripción de los sumarios que se van agotando en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Extremadura o en la Audiencia Provincial de Madrid o en otros juzgados de instrucción", ha afirmado el dirigente 'popular'.

Feijóo ha admitido además sentir "vergüenza" por la imagen que, a su juicio, proyecta España en el exterior debido a estos casos. "Se me cae la cara de vergüenza explicando que mi país es hoy el país de la Unión Europea con más casos de corrupción de toda Europa", ha declarado, antes de insistir en que también le avergüenza que dirigentes europeos le pregunten por "la ola de corrupción que está viviendo la política española".

"LO QUE MANCHA A ESPAÑA ES LO QUE HACE EL GOBIERNO"

El líder de la oposición ha responsabilizado así directamente al presidente del Gobierno del supuesto deterioro de la imagen exterior del país, asegurando que Pedro Sánchez ha "arrastrado la imagen y la reputación de España".

"Sánchez y Zapatero son las dos personas que más han deteriorado la imagen de España en Europa y lo que mancha a España es lo que hace el Gobierno, no lo que lamentablemente tiene que describir el líder de la oposición", ha asegurado Feijóo.

Finalmente, ha avanzado que trasladará a los líderes europeos que comprende "su preocupación por nuestro país", al tiempo que defenderá que España "es mucho mejor que el Gobierno que padece" y que un futuro cambio político permitirá "regenerar las instituciones" y "reconstruir el Estado de Derecho".

REUNIÓN CON EL PRIMER MINISTRO HÚNGARO

Finalmente, Feijóo ha señalado que se reunirá en Bruselas con el primer ministro de Hungría, Péter Magyar, al que va a trasladar la "satisfacción" por su gran victoria electoral en las urnas y porque en Hungría "se haya reestablecido el Estado de Derecho". "Y me voy a comprometer con él y con el resto de primeros ministros y colegas del EPP a reestablecer el Estado de Derecho en España", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que espera que España "también recupere la plenitud de su Estado de Derecho" y tenga "un Gobierno decente fuera de estos casos de corrupción que no tienen parangón en su número y en su alcance" a los que han "vivido en los 48 años de la historia democrática de España".