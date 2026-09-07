Feijóo asegura que Vivas ha frustrado un "plan" que incluía alguna "cesión" de Sánchez a Marruecos y pide explicaciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que los españoles tienen derecho a saber "qué ha trasladado España a Marruecos" y qué "respuesta ha recibido" tras la "invasión" de Ceuta de finales de julio y el informe policía que apunta a gendarmes marroquíes en esa entrada masiva de inmigrantes irregulares. Además, ha señalado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "ha frustrado un plan", que incluía alguna "cesión" del Gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos.

En la presentación de la conferencia de Vivas en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Feijóo ha pedido saber qué ha trasladado el Gobierno a Marruecos y qué respuesta ha recibido ante "las imágenes y las informaciones conocidas por los Servicios de Inteligencia y la Policía Nacional" y tras "el reiterado cuestionamiento de la españolidad de Ceuta y Melilla".

Feijóo ha indicado que "la reacción" del presidente de Ceuta y su pueblo, secundada por la mayoría de los españoles en las movilizaciones por España hace una semana, "ha frustrado un plan que empezaba con la invasión, que seguía con la resignación de la población local y la indolencia del resto de españoles y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino". A su entender, se ha "infravalorado la fuerza tranquila de la nación española".

El líder del PP ha destacado la "dignidad admirable" de Vivas frente a "la indignidad de un Gobierno que, a su juicio, hace tiempo perdió su dignidad". "Tenías ya un hueco en la historia de Ceuta y ahora tienes también un hueco en el corazón de millones de españoles", ha espetado al presidente ceutí.

INSISTE EN QUE COMPAREZCA LA DIRECTORA DEL CNI

Tras asegurar que una crisis de esta magnitud no se puede "ventilar como si tal cosa", ha dicho que es "inasumible" que la Comisión de Secretos Oficiales no haya podido escuchar las explicaciones del Gobierno. "El Gobierno ha de aceptar la comparecencia de la directora del CNI --Esperanza Casteleiro-- en la Comisión de Secretos Oficiales", ha abundado, para recalcar que "nadie tiene derecho a impedírselo".

Además, ha indicado que estos días han oído hablar de "contactos con Marruecos" y que se dijo que "se había convocado a la embajadora" cuando luego supieron que a quien se convocó "fue al encargado de negocios de la embajada". "Pues bien, los españoles tenemos derecho a saber qué ha trasladado España y qué respuesta ha recibido. Queremos saber qué se ha preguntado. Queremos saber qué explicaciones se han pedido ante la embajadora", ha indicado.

De la misma manera, ha subrayado que el PP quiere saber qué "se ha transmitido ante el reiterado cuestionamiento de varios ministros del Gobierno marroquí sobre la españolidad de Ceuta y Melilla". "Queremos saber qué ha respondido Marruecos. Queremos saber si se ha trasladado alguna información y si ha habido alguna rectificación o no. Y queremos saber si la embajadora realmente va a ser convocada o si la fuerte economía del euro se va a conformar con desprecio", ha aseverado.

El líder del PP ha resaltado que una crisis de esta dimensión no se puede abordar "con silencio, con ambigüedad y con subordinación". "España tiene que hablar con claridad y tiene que hacerse respetar. Y añado, ante Marruecos y también ante la Unión Europea", ha afirmado.

"NUNCA UN GOBIERNO HA ESTADO TAN LEJOS DEL INTERÉS NACIONAL"

Feijóo, que ha elogiado la "energía", "sosiego" de Vivas, así como su "liderazgo político y moral que ha unido a la gente", ha recalcado que "defender Ceuta no consiste en incendiarla, sino en protegerla para que esta crisis no acabe por destruirla". "Nunca un Gobierno ha estado tan lejos del sentir nacional y, lo que es peor, nunca un Gobierno ha estado tan lejos del interés nacional", ha aseverado.

El líder del PP ha indicado que la nación "ha dejado meridianamente claro que defenderá democráticamente la normalidad, la convivencia y la españolidad de Ceuta y, por supuesto, también de Melilla". "Ni radicalismo ni indiferencia", ha apostillado.

Feijóo ha destacado que desde el primer momento su partido se ha comportando "con la altura de Estado que le ha faltado al Gobierno" y le ha marcado al Ejecutivo los pasos a seguir, desde la declaración de emergencia de interés nacional al mando único, pasando por la solicitud de ayuda europea, el endurecimiento de la legislación, la modificación de la Ley de Extranjería, un plan económico para la ciudad o la ayuda de Frontex.

Además, ha criticado que el Gobierno "imponga" el control del puerto de Ceuta y ha avisado que "ubicar a más de mil inmigrantes en un puerto, a pocos metros de los barcos que trasladan al continente a los pasajeros" es "una gran irresponsabilidad, que dificulta el trabajo también de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". "Ceuta necesita saber con qué instrumentos y en qué plazos van a ser retornados todos aquellos que la ocuparon ilegalmente", ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha cargado duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por haber abandonado a los ciudadanos de la ciudad autónoma y ha dicho que "la ley y el orden volverán a ser la garantía" de la libertad de los ceutíes. "Que los ceutíes vivan tranquilos tiene que ser y va a ser una prioridad nacional", ha enfatizado.

VIVAS, ARROPADO POR TODO EL PP EN MADRID

Feijóo y doce dirigentes autonómicos del partido han arropado este lunes a Vivas en este desayuno informativo, un día antes de que el dirigente ceutí viaje a Bruselas para abordar con responsables de las instituciones europeas la situación de la ciudad autónoma.

Al acto han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Generalitat Valencia, Juanfran Pérez Llorca; y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

También han estado presentes la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el presidente del PP vasco, Javier de Andrés; el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. A ellos se ha sumado el comité de dirección del PP, entre ellos su secretario general, Miguel Tellado.

Este acto se ha celebrado la víspera del viaje de Vivas a Bruselas, donde el martes será recibido por los comisarios europeos de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y la titular para el Mediterráneo, Dubravka Suica. Allí también mantendrá reuniones con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.