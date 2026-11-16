Feijóo avisa en Lleida que el PP "no ignorará los riesgos del fundamentalismo islámico": "Los vamos a enfrentar"

1134325.1.260.149.20261116135655 El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, visita una explotación ganadera en Lleida. - DAVID MUDARRA-PP

Asegura que la inmigración "no puede servir de excusa para vulnerar" las leyes españolas y perjudicar la convivencia

MADRID/LLEIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes en Lleida que la mano de obra necesaria solo se consigue con una inmigración "ordenada" y ha señalado que el PP establecerá cupos máximos y vías legales para que "la gente venga de forma ordenada". Dicho esto, ha avisado además que el PP "no ignorará los riesgos del fundamentalismo islámico". "Los vamos a enfrentar", ha garantizado.

Así se ha pronunciado durante su visita a la explotación agrícola y ganadera La Carbona (Lleida) junto al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, el candidato del PP al Congreso, Roger Melero, y el presidente del PP de Lleida, Xavi Palau.

Al exponer sus promesas para el campo español --con fiscalidad específica, menos burocracia y más control de fronteras-- si llega a Moncloa, Feijóo ha señalado que es consciente de que hay que incrementar la mano de obra en la agricultura y en la ganadería, un sector en el que "la inmigración es indispensable".

Feijóo ha explicado que se trata de "establecer programas serios en origen para atraer a la gente cualificada" y "con contrato de trabajo". Y se trata, ha proseguido, de que cumplan las leyes españolas, igual que los españoles.

"Y esto es lo que vamos a hacer, establecer cupos máximos y vías legales para que la gente venga de forma ordenada y para que la inmigración sea legal, ordenada, vinculada a las necesidades de nuestro mercado laboral con el compromiso de integrarse en el cumplimiento de las leyes que nosotros hemos de cumplir", ha abundado.

"LA IGUALDAD Y LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES SON INNEGOCIABLES"

Feijóo ha dicho que él cree que la "diversidad es enriquecedora" y ha señalado que es "real" la voluntad de integración del pueblo de Cataluña y del conjunto del pueblo español. "Ahora bien, si no se respetan nuestros principios básicos, si no se respetan nuestras leyes, evidentemente tenemos derecho a expulsar a esos inmigrantes", ha resaltado.

En este punto, ha avisado que el PP "no va a ignorar los riesgos del fundamentalismo islámico" sino que los van a "enfrentar" porque "la inmigración no puede servir de excusa para vulnerar" las leyes españolas, cuestionar los valores del país o "perjudicar" la convivencia.

"La libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres son innegociables. Y esto lo tienen que saber todos los inmigrantes que estamos dispuestos a acoger", ha afirmado rotundo el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno.