Feijóo y sus 'barones' se conjuran contra la financiación "bilateral" de Sánchez: "Ni nos han dividido ni nos dividirán"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (2 fila, i), el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (1 fila, 2d), la presidenta de la Comunidad de M - Ramón Comet - Europa Press

MADRID/ZARAGOZA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos y regionales de la formación han firmado este domingo una declaración en Zaragoza en la que se conjuran contra la financiación "bilateral" que han acordado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. En el texto, aseguran que "basta ya de enfrentar a los españoles" y exigen el "fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista".

"Nosotros lo tenemos claro: ni nos han dividido ni nos dividirán", aseguran en la llamada 'Declaración de Zaragoza' que han rubricado los 11 presidentes de CCAA gobernadas por el PP (Andalucía, Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Baleares). También la han firmado los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el vicepresidente de Canarias y los presidentes regionales del PP en Cataluña, Navarra, Asturias, País Vasco y Castilla-La Mancha.

En la clausura del acto, el propio Feijóo se ha comprometido a impulsar un sistema de financiación "justo", "transparente" y "pensado para todos los españoles", y ha echado en cara al Gobierno que esté intentado alentar el "enfrentamiento" y la "división" dentro del PP.

Dicho esto, ha pedido a Pedro Sánchez que retire el sistema de financiación pactado con Junqueras. "Revierta las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el separatismo y reinicie el proceso desde el principio en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo", ha demandado.

"LA BILATERALIDAD NO ES EL CAMINO"

En el documento pactado, Feijóo y sus 'barones' aseguran que España "es un proyecto común" que defenderán "hasta las últimas consecuencia" porque el país "es algo más que la mera agregación de unidades territoriales". Por eso, subrayan que "la bilateralidad no es el camino".

Con este mensaje el PP ya anticipa su rechazo a las reuniones bilaterales con las autonomías que ha anunciado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para avanzar con cada comunidad en los aspectos técnicos del nuevo modelo de financiación.

Según el documento del PP, el "verdadero problema nace de una lamentable realidad": "España carece de un presidente libre que pueda defender el bien común por encima de todo", sostienen los 'populares', para añadir que Sánchez está dispuesto "a vender la solidaridad entre españoles", a "asfixiarles fiscalmente" y a "descapitalizar el Estado".

POBLACIÓN, DISPERSIÓN, ENVEJECIMIENTO O COSTE DE LA VIDA

En su documento, el PP reconoce la existencia de distintas variables a tener en cuenta para poder elaborar un sistema de financiación "justo", como la demografía, el incremento poblacional, la dispersión, el envejecimiento, la orografía, la despoblación, la baja densidad, los desempleados, el coste de la vida, la insularidad, la superficie o los costes fijos de prestación de servicios derivados de obligaciones impuestas por el Gobierno

"Pero decimos no a los cambios a la carta y a las decisiones discrecionales que establecen españoles de primera y de segunda. Para nosotros, ningún ciudadano es más singular que otro", resalta el PP en la 'Declaración de Zaragoza'.

Además, el PP invita a todos los presidentes autonómicos de otros partidos a sumarse con una postura de "unidad" que, a su juicio, persigue evitar que "se reviente la igualdad y se construya un nuevo muro entre españoles". "Cuando algo tan elemental se ve amenazado, las medias tintas no son una opción. Nosotros estamos decididos a no ceder al chantaje porque, por encima de todo, siempre trabajaremos por lo importante. Y sin duda lo es un sistema de financiación decidido entre todos y pensado para todos", concluye el texto.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))