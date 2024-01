Feijóo carga contra Sánchez por llamar "fachas" a millones de españoles y avisa: "España no va a amnistiar al PSOE"

Avanza que mañana en el debate de la ley de amnistía pedirá "respeto a los españoles que "no entienden la sumisión" al independentismo



MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este lunes contra Pedro Sánchez por llamar "fachas" a millones de "compatriotas" que no entienden la "sumisión" de su Ejecutivo a los independentistas y ha resaltado que "descalificar de esta forma tan grosera" no lo había hecho "ningún presidente del Gobierno". Además, la víspera de que se apruebe en el Pleno del Congreso la Ley de Amnistía, ha avisado que "España no va a amnistiar al PSOE".

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, en la que han tomado la palabra a puerta cerrada varios presidentes (Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras, Gonzalo Capellán y Alfonso Fernández Mañueco), Feijóo ha sacado pecho de la movilización este domingo en Plaza de España que organizó su partido y que reunió a más de 70.000 personas, según fuentes de la formación.

"Volvimos a llenar las calles de libertad, volvimos a llenar las calles de dignidad, la dignidad que le falta a este Gobierno", ha enfatizado, para añadir que el PP prometió estar "al lado de la mayoría social durante toda la legislatura" y así lo seguirá haciendo "dure lo que dure la legislatura". Eso sí, ha asegurado que "la legislatura durará hasta que los independentistas digan 'colorín colorado'"

DICE QUE EL PSOE FÍA SU FUTURO A LA "AMNESIA COLECTIVA"

Feijóo ha asegurado que el PSOE "está fiando su presente y su futuro a la amnesia colectiva, pero la amnesia colectiva de la sociedad española no va a ocurrir. España no va a olvidar lo que el PSOE está haciendo sin su consentimiento", ha proclamado.

Dicho esto, ha avisado a Sánchez y el PSOE que España "no va a callar ni va a agachar la cabeza ante nadie" y por eso este domingo el PP "volvió a llenar las calles de ciudadanos que no se rinden". "Y por supuesto España no va a amnistiar al Partido Socialista", ha aseverado.

Después de que Sánchez asegurase este domingo en La Vanguardia que hay una "fachosfera que polariza e insulta para desmovilizar al electorado y derrotar al Gobierno", Feijóo ha arremetido duramente contra esas palabras porque, según ha dicho, "calificó de fachas a los millones de personas" que están "en contra de la impunidad por el poder y a los millones de españoles que están en contra de los privilegios separatistas".

Tras censurar que Pedro Sánchez siga "construyendo su muro", ha señalado que este martes le exigirá en el Congreso --durante el debate de la ley de amnistía-- "respeto" para esos españoles que "no entienden de la sumisión del Gobierno" a los independentistas y "no están dispuestos a ser menos que los demás".

CREE QUE SÁNCHEZ ESTÁ COMETIENDO "ERROR TRAS ERROR"

A su entender, Sánchez está cometiendo "error tras error" pero "descalificar de esta forma tan grosera a millones de compatriotas, llamándoles fachas, eso no lo había hecho ningún presidente del Gobierno en la historia democrática del país".

Feijóo ha dicho que es "imposible llevar un listado de las mentiras que cuenta" Sánchez si bien ha subrayado que "algunas pasarán a la historia", como decir que no habría amnistía antes de las elecciones generales. "Mañana va a votar que sí a la amnistía. Ni el independentista más radical podía imaginarlo", ha recalcado.

Es más, ha dicho que el mismo Sánchez que "veía rebelión en el procés", "ahora no ve violencia política en los hechos del 2017 y del 2019". "Y el mismo Sánchez que visitó en campaña a los policías nacionales heridos por los radicales, ahora va a amnistiar a esos radicales que han producido los daños a esos policías", ha enfatizado.

REBAJAR A UNA "GAMBERRADA" LA INVALIDEZ PERMANENTE DE UN POLICÍA

En este punto, el jefe de la oposición ha criticado que se pretenda "rebajar a una pena de gamberrada" la invalidez permanente de un policía: "Solo por esto merece la pena hacer frente a este Gobierno", ha proclamado.

También ha criticado que Sánchez, al mismo tiempo que "espiaba" a los independentistas, "negociaba con ellos la sesión de investidura". "Cómo de dócil debe de ver el independentismo a Sánchez que incluso le perdona que le espíe", ha exclamado.

Además, ha acusado al PSOE de ser "más complaciente con el terrorismo callejero que con quien quiere combatirlo" y de "ser más critico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están investigados por ello".

"Cada semana de Sánchez haría caer a cualquier gobierno de Europa", ha sentenciado, para concluir que "ante un Gobierno débil, que miente y que no respeta los principios mínimos éticos", el PP "está demostrando que hay alternativa.

UN GOBIERNO "DÉBIL"

Feijóo ha afirmado que España "atraviesa una crisis institucional, pero lo más preocupante de esta crisis institucional es que es el Gobierno quien la promueve". "Sánchez es el presidente de la desigualdad y es el presidente del enfrentamiento", ha enfatizado.

Además, ha señalado que esta semana han visto "cómo el Gobierno ha vuelto a hacer gala de su debilidad, de sus mentiras y de su falta de principios éticos". Según ha dicho, las únicas medidas que puede sacar adelante "son aquellas que propone el independentismo".

"Lo hemos visto en la respuesta a la expulsión ilegal de los menores en Ceuta; lo hemos visto como el Gobierno se vuelve a romper ante la ampliación del puerto de Valencia o como el Gobierno hace unos días se va a romper ante la ampliación del aeropuerto de Barajas", ha dicho, para añadir que ni a los ministros ni al portavoz de Sumar le "pagan un sueldo para que tuiten sus diferencias". Por eso, les ha pedido que se pongan a trabajar, "al menos para justificar una parte de su nómina".

"NOS ESTÁN EXPRIMIENDO A IMPUESTOS"

En clave económica, el presidente del PP ha defendido las propuestas del PP de bajar impuestos y de apoyo al sector agrario. "Nos están exprimiendo impuestos a los españoles y por supuesto los que más impuestos pagan muchas veces son los que más tienen", ha apostillado.

Además, el presidente del PP ha indicado que lo último que han escuchado es que el Gobierno va a "eliminar las bonificaciones del impuesto de sucesiones que gestionan las comunidades autónomas y van a poner un impuestazo agrario".

"La propuesta del PP es muy clara: respeten la autonomía de las CCAA, respeten la eliminación o la exención del impuesto de sucesiones y respeten al sector agrario que lo ha pasado mal, y que lo sigue pasando peor ante el conflicto de los agricultores en Francia", ha demandado, para concluir: "Basta ya de meter la mano en el bolsillo de las familias y de los trabajadores españoles".