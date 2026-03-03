Feijóo celebra los 30 años de la victoria de Aznar prometiendo un proyecto de prosperidad como hizo el expresidente

Archivo - El expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el presidente del PP, ALberto Núñez Feijóo, durante la clausura del Campus FAES, a 19 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebra los 30 años de la victoria del PP que llevó a José María Aznar a la Moncloa y, según asegura, "cambió el rumbo de nuestro país". Dicho esto, asegura que su partido sigue trabajando para ofrecer un proyecto nacional de prosperidad y libertad. El PP, en otro apunte en X, propone mejorar el rumbo del país.

"Hace 30 años, el presidente Aznar protagonizó una victoria que cambió el rumbo de nuestro país", recuerda Feijóo en un apunte de su cuenta de X, recogido por Europa Press, en el que aparece en una fotografía con el expresidente.

Se trató, ha añadido el actual presidente del PP, de un "proyecto reformista que convirtió España en una potencia, impulsó la economía, reforzó nuestra credibilidad internacional y demostró que podíamos aspirar a más".

Ahora, asegura Alberto Núñez Feijóo, siguen trabajando desde el PP para ofrecer un proyecto nacional de "prosperidad y libertad para España".

Aquel 3 de marzo de 1996 el Partido Popular encabezado por Aznar lobró el 38,8 por ciento de los votos y 156 escaños, poniendo fin así a 13 años de hegemonía del PSOE de Felipe González. "Váyase señor González" es la frase acuñada por Aznar que repitió a lo largo de la última legislatura del socialista.

La victoria no fue con mayoría absoluta, lo que le obligó a alcanzar acuerdos con Jordi Pujol, entonces presidente catalán y líder de Convergencia i Unió, en lo que se llamó los pactos del Majestic. Aznar lograba así los apoyos para su investidura y CiU conseguía el traspaso de competencias, entre otras, la de Educación.

"Las victorias de José María Aznar son un orgullo y un ejemplo de la capacidad del Partido Popular para reunir a la mayoría de los españoles", ha afirmado también el PP en la cuenta del partido en X, en la que además, prometen volver a mejorar el rumbo del país.

En esta ocasión, han incluido una fotografía de Aznar levantando la mano por la victoria, con dos banderas detrás, la española y la europea y una leyenda que dice: "30 años de una victoria histórica".