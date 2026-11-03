Feijóo celebra el desalojo de la acampada de Sol como "una buena noticia para Madrid y para el Estado de Derecho"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este martes el desalojo definitivo de la acampada de la Puerta del Sol, que considera "una buena noticia" para la salubridad pública, los comerciantes, la hostelería y la imagen de Madrid, así como una muestra de que "vuelve a funcionar el Estado de Derecho".

Así lo ha manifestado en un Desayuno Informativo de Europa Press, donde Feijóo ha apuntado que la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, "puede intuir que este mes se producirán cambios políticos en España, podría no querer asumir más responsabilidades de las necesarias".

El dirigente del PP ha insistido en que el desalojo supone una buena noticia para la actividad comercial y hostelera de la zona y para la reputación de la capital, al tiempo que ha recordado las denuncias presentadas por las administraciones madrileñas.

ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS POR ACTOS VANDÁLICOS

Por otra parte, Feijóo ha reiterado, si llega al Gobierno, su intención de recuperar el agravante por cometer actos vandálicos con el rostro tapado, que, según ha señalado, derogaron el PSOE y Podemos en 2021-2022.

Asimismo, ha anunciado un incremento de las penas para quienes organicen actos vandálicos a través de redes sociales o páginas web, así como responsabilidades para los padres y tutores de menores que provoquen desperfectos en las calles.

El líder de la oposición también ha avanzado un agravante para las bandas u organizaciones que utilicen menores para cometer estos delitos y ha planteado ampliar, en determinados supuestos, el tiempo de internamiento de los menores que participen en actos vandálicos.

El presidente del PP ha defendido estas medidas para garantizar la tranquilidad en las calles y evitar que se organicen quedadas destinadas a destrozar mobiliario urbano o robar en tiendas y establecimientos, como ocurrió en octubre en Bilbao o Barcelona.

En este contexto, ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden tener "menos capacidad operativa que los violentos" y ha garantizado que contarán con el respaldo del Estado.

Por último, Feijóo ha expresado su preocupación por las declaraciones de algunos miembros de Gobierno y de los partidos que lo apoyan, a quienes ha acusado de advertir de que "van a arder las calles". "Entonces, obviamente, te quedas muy preocupado", ha manifestado.