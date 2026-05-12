Feijóo censura la "inhumanidad" de Montero con agentes de Huelva y llama a elegir el 17M entre "normalidad o decadencia"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura un mitin en Tomares. A 12 de mayo de 2026, en Tomares, Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

Apela al voto útil a Moreno para evitar que Andalucía tenga una "legislatura bloqueada" como la de Sánchez en España

TOMARES (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este martes la "inhumanidad" de la exvicepresidenta y candidata del PSOE, María Jesús Montero, por calificar como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en Huelva y ha criticado el "desprecio" a quienes "luchan contra el crimen organizado". Tras avisar que el domingo hay que elegir entre "normalidad o decadencia", ha pedido el voto para Juanma Moreno con el fin de que Andalucía tenga un presidente "que manda".

"Juanma gobierna para servir a todo un pueblo, mientras otros piensan en sí mismos", ha manifestado Feijóo, que ha recalcado que en el proyecto de Moreno "caben todos los andaluces" porque no gobierna para una parte, un bloque o una "trinchera".

El líder del PP ha hecho esta llamada a los votantes indecisos en la clausura de un mitin en Tomares (Sevilla), en el que también han tomado la palabra la cabeza de lista por la provincia de Sevilla, Patricia del Pozo, y el alcalde de la localidad, José María Soriano.

"BASTA DE DESPRECIAR A LOS QUE LUCHAN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO" En su intervención, Feijóo ha arremetido contra Montero, quien anoche --en el segundo debate electoral por las andaluzas celebrado en Canal Sur-- trasladó sus condolencias por la muerte de los dos agentes que fallecieron el viernes persiguiendo una narcolancha y después afirmó que los accidentes laborales "tienen que ser una prioridad".

El líder del PP ha señalado que tuvo que ver esa intervención de Montero "varias veces" porque pensaba que era "una exageración". "No fue una exageración. Dijo que la muerte de los dos guardias civiles en Huelva era un accidente laboral. No, señora Montero, eran unos señores que estaban intentando detener a personas que forman parte del crimen organizado y perdieron la vida por salvar nuestros derechos, nuestra seguridad, nuestras libertades", le ha espetado.

Feijóo ha recordado que ya ocurrió en el pasado algo similar en Barbate con la muerte de otros dos compañeros y, por lo tanto, "no llueve una vez solo". "Basta de despreciar a la gente, basta de despreciar a los que luchan contra el crimen, basta de un Gobierno tan inhumano", ha afirmado.

Además, ha criticado que ni el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asistieran al funeral por los agentes fallecidos en Huelva. "La verdad es que yo creo que la Policía y la Guardia Civil en Andalucía no merece tanto desprecio", ha manifestado.

"DOS CAMINOS EL DOMINGO: EL DE LA NORMALIDAD Y EL DE LA DECADENCIA"

El presidente de los 'populares' ha indicado que el domingo hay dos caminos: "el de la normalidad" y el "de la decadencia" y hay que "elegir". "Siempre que llegas a un cruce has de elegir hacia dónde vas. Lo que no se puede es abstenerse de tomar una decisión. Si te abstienes te quedas parado. Tienes que decidir", ha abundado.

Como viene haciendo en todos sus actos electorales, ha apelado al PP a movilizarse y ha añadido que en la recta final de campaña "se corre, se pelea y se gana". A su entender, no pueden pensar que todo está hecho y "confundir buenas sensaciones con el resultado", máxime cuando "hay mucha gente que decide el voto en los últimos días" e incluso "el día" de las votaciones.

"Las elecciones no se ganan con buenas sensaciones, se ganan con votos. Y por tanto de aquí al domingo hasta que cierren las urnas tenemos el compromiso de conseguir los votos necesarios para Andalucía", ha manifestado, para añadir que el PP-A tiene "balance", "programa" y "buena gestión" de Moreno, que "no ha metido la mano en la caja" y ha bajado impuestos a los andaluces.

"YO NO QUIERO UNA LEGISLATURA BLOQUEADA"

Feijóo ha apelado al voto útil a Moreno el próximo domingo para evitar que Andalucía tenga una "legislatura bloqueada" como la de Sánchez en España. "Lo que no puede ocurrir es que las minorías impida el gobierno de las mayorías", ha dicho, para añadir que él no quiere que en esta comunidad ocurra como en España y "no pueda gobernar el que ha ganado las elecciones".

"Yo no quiero una legislatura bloqueada, una legislatura sin aprobar presupuestos, una legislatura sin aprobar leyes en el Parlamento de Andalucía", ha proclamado, para añadir que desde las generales de julio de 2023 en España llevan una legislatura "estéril".

Feijóo ha resaltado que "esto no es un problema de que Juanma tenga un diputado más" o "un diputado menos" sino que "esto es un problema de que Andalucía tenga estabilidad o no". Se trata, ha proseguido, de que el Gobierno andaluz "tenga un presidente que manda" o que "tiene que estar pactando todos los días con aquellos que han sacado un puñado de votos y quieren ir en contra de la mayoría de los votos".

"Y por tanto vamos a por ello con humildad y con ganas. Pero os digo una cosa, trabajad hasta el último voto. Las mayorías estables son un rara avis, no sólo en España, sino en Europa", ha manifestado, para añadir que ahora Andalucía tiene "al mejor presidente" y ha alertado del riesgo de perder "por un puñado de votos" lo que se ha conseguido estos siete años.

Finalmente, Feijóo se ha comprometido con un modelo de financiación "sin privilegios ni subastas interesadas", a acabar con la asfixia fiscal de las familias, a que España funcione, a llevar a cabo una regeneración política, institucional y moral, y a que España vuelva a tener presupuestos. De hecho, ha dicho que si él tiene un ministro o ministra incapaz de presentar unas cuentas públicas no la mandará de candidata a una comunidad sino "a su casa".

