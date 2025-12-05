Feijóo cita a sus parlamentarios en A Coruña en enero para diseñar la estrategia del PP ante el nuevo ciclo electoral

Archivo - El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la clausura de la 27ª Interparlamentaria del PP. A 30 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía , España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha organizado una cumbre con todos sus diputados, senadores y eurodiputados los días 10 y 11 de enero en A Coruña (Galicia) para diseñar la estrategia del partido ante el nuevo periodo de sesiones que arrancará en las Cortes y el Parlamento europeo en 2026 con el objetivo de "cercar" al Gobierno de Pedro Sánchez ante los casos de presunta corrupción que le rodean.

La XVIII Unión Interparlamentaria del PP servirá además para engrasar la maquinaria electoral ante las próximas citas con las urnas. Así, las elecciones extremeñas de este 21 de diciembre abrirán un ciclo electoral en España que continuará en 2026, donde ya hay marcadas dos fechas en el calendario: los comicios en Castilla y León, que se esperan para el 15 de marzo, y los de Andalucía, que serán previsiblemente en junio.

Sin embargo, el PP no descarta que también puedan convocarse elecciones autonómicas en Aragón si finalmente el Gobierno de Jorge Azcón no consigue apoyo para los presupuestos autonómicos, que se presentaron este mismo viernes.

En 'Génova' advierten además que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no tiene mayoría parlamentaria ni Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados, tiene complicado agotar la legislatura por mucho que repita públicamente que no habrá adelantará las elecciones, que tocan en 2027, según aseguran a Europa Press fuentes del partido.

DOS AÑOS DESPUÉS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE RUEDA

Esta XVIII Interparlamentaria ha sido anunciada este viernes por la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, durante una comparecencia con el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, en Santiago de Compostela.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ejercerá de anfitrión en esta reunión de enero, que rememorará además la mayoría absoluta que cosechó el PPdeG hace dos años, en los comicios del 18 de febrero de 2024, según han añadido las mismas fuentes.

La cumbre de Feijóo con sus parlamentarios servirá para fijar "prioridades de acción" y "coordinar" políticas e iniciativas legislativas que llevarán a lo largo del 2026 a los Parlamentos autonómicos con el objetivo de "retratar" al PSOE y sus socios.

LA ÚLTIMA INTERPARLAMENTARIA FUE EN SEVILLA EN MARZO DE 2025

La anterior Unión Interparlamentaria se celebró a finales de marzo de este año en Sevilla, en vísperas del tercer aniversario del congreso celebrado en la misma ciudad que le aupó a la Presidencia de la formación tras una convulsa crisis interna que terminó con la salida de Pablo Casado.

La anterior Interparlamentaria también tuvo lugar en Galicia, dado que en enero de 2024 Feijóo citó a sus diputados y senadores en Ourense, en plena precampaña de las elecciones gallegas que unas semanas después volverían a dar la Presidencia de la Xunta al PP.