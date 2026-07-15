Feijóo coincide con Moreno, tras el acuerdo de Gibraltar, en que "no hay prosperidad compartida sin equiparación fiscal"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de apertura del Foro internacional EPP Libertas, a 15 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Cree que ese acuerdo debe ser "completado" para que "una buena noticia no se convierta en una debilidad para España"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el acuerdo con Gibraltar debe ser "completado" para que "una buena noticia no se convierta en una debilidad para España". Por eso, ha coincidido con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en que "no hay prosperidad compartida sin equiparación fiscal".

Moreno ha animado a "avanzar en igualdad fiscal real" para que la eliminación de la Verja de Gibraltar "no sea una oportunidad perdida". "Hay que suprimir las barreras físicas pero también las invisibles, que frenan el desarrollo de la comarca", ha afirmado en un mensaje en 'X'.

"Coincido con Moreno en que no hay prosperidad compartida sin equiparación fiscal. Mi compromiso es defenderlo desde el Gobierno, así como garantizar la concreción de todos los intereses españoles donde está representada la soberanía nacional: en el Congreso de los Diputados", ha declarado Feijóo en la misma red social.

CUESTIONAN LA PROSPERIDAD COMPARTIDA

En cuanto a la "prosperidad compartida" entre el Campo de Gibraltar y el Peñón que facilitará el acuerdo, fuentes del PP advierten de que "en ningún momento se detallan inversiones, programas o qué transferencias se van a realizar".

Según el PP, "no cabe prosperidad compartida sin una equiparación fiscal" pero en el acuerdo no hay nada que "sirva para luchar contra el paraíso fiscal de Gibraltar". El Gobierno retiró a finales de junio a la colonia británica de su lista de paraísos fiscales.

Además, el PP ha calificado este miércoles de "fraude" la entrada en vigor provisional del acuerdo sobre Gibraltar sellado entre la UE y Reino Unido, denunciando una vez más que no haya sido ratificado por las Cortes y criticando al Gobierno por no haber aprovechado la "posición de ventaja negociadora" que planteaba el Brexit con respecto al Peñón.

"La aplicación provisional desde hoy, 15 de julio, es un fraude", han sostenido fuentes populares, subrayando que supone la entrada en vigor de "un sistema sin ningún tipo de aprobación parlamentaria, tampoco la del Parlamento Europeo", ya que aún está pendiente la ratificación definitiva.

Como ya ocurrió el pasado febrero cuando se hizo público el texto del acuerdo que se había cerrado en diciembre tras cinco meses de negociaciones, desde el PP defienden que el acuerdo "debe ser debatido y votado en las Cortes" por razones constitucionales, para lo que remiten al artículo 94.1 de la Constitución, y "por sentido democrático".

"Lo que afecta a los españoles lo deben decidir los españoles", han sostenido desde 'Génova', denunciando la "doble trampa" empleada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impedir que el texto fuera debatido y refrendado por Congreso y Senado.