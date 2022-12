Feijóo comparecerá a las 13.30 horas en la sede del PP para valorar la decisión del Tribunal Constitucional

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá este martes a las 13.30 horas en la sede del PP para valorar la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación en el Senado de la ley que busca renovarlo, según ha informado el partido. Lo hará dos horas y media después de la declaración institucional del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para valorar el fallo del tribunal de garantías.

Anoche, tras conocer esa decisión, Feijóo ya aseguró en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que la democracia ha salido "fortalecida" y subrayó que en un Estado de Derecho "todos los poderes están sometidos a la ley".

"Hoy nuestra democracia sale fortalecida. En un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley", dijo, para añadir que "frente al ruido y las presiones", el Partido Popular seguirá "defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón".

BUSCAR "DESACREDITAR" AL TC

Este martes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado la "deriva autoritaria y autocrática" en la que se desliza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de buscar ahora "desacreditar" al Tribunal Constitucional tras la decisión del tribunal de garantías admitiendo el recurso de amparo del Partido Popular y rechazando las dos enmiendas que buscaban su renovación.

Además ha criticado que desde Podemos se hable de posible desobediencia al TC y ha recalcado que "no cabe otro camino" que acatar la resolución. "Se deben respetar las instituciones, la separación de poderes y los contrapoderes porque es la clave de la calidad democrática. Y el PP va a utilizar siempre todos los instrumentos que la Constitución y el ordenamiento jurídico ponga a nuestro alcance para garantizar eso", ha aseverado en sendas entrevistas en la Cope y Antena 3.

Gamarra considera que "sin duda alguna" el Gobierno está intentado "desacreditar" al TC. "No es nuevo, es una dinámica en la que ha entrado Pedro Sánchez hace mucho tiempo de desacreditar no solo al discrepante sino desacreditar a toda institución, organismo y, en este caso al máximo garante de la Constitución si no le da la razón y no se pliega a sus intereses", ha enfatizado, para avisar que eso es "insólito" y "peligrosísimo" para la democracia en España.