Feijóo conversa con Moreno tras el accidente de dos trenes en Córdoba y traslada su solidaridad a los afectados

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza', en el World Trade Center, a 18 de enero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que ha conversado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras al accidente de dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba) y ha trasladado un mensaje de ánimo a los afectados.

"Acabo de hablar con Juanma Moreno para transmitirle nuestra solidaridad tras el accidente de tren en Córdoba", ha afirmado Feijóo. Precisamente, esta misma mañana ambos han coincidido en Zaragoza, donde todos los 'barones' del PP han firmado una declaración contra la financiación autonómica acordada entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

En un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha asegurado que "los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias" y ha añadido que "eso es lo importante ahora". "Todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia", ha añadido.

Al menos cinco personas han fallecido y varias han resultado heridas tras el descarrilamiento sobre las 19.45 horas este domingo, de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en la red social X.