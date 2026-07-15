Feijóo cree que España ganará la final y presidente del PPE dice que la selección española es ahora la bandera de la UE

Archivo - El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del congreso del Partido Popular Europeo (PPE), a 30 de abril de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pronosticado este miércoles que Argentina ganará a Inglaterra esta noche y se convertirá en el rival de la selección española de fútbol en la final del Mundial del domingo, en la que cree que ganará España.

"Vamos a ganar a Argentina", ha declarado Feijóo a su llegada al foro 'Libertas' que organiza en Madrid el Partido Popular Europeo (PPE), antes de posar con el presidente de esa formación política, el alemán Manfred Weber, quien ha subrayado que la selección española es ahora la "bandera" de la Unión Europea.

Al ser preguntado si cree que ganará Argentina o Inglaterra en la semifinal de esta noche, Feijóo ha respondido que Argentina. "Vamos a ganar a Argentina", ha añadido, dando así por segura la victoria del combinado de Luis de la Fuente.

Después, en el inicio de las jornadas, Weber ha asegurado que en la final del Mundial 2026 habrá "corazones divididos" en ambos lados del Atlántico y ha dicho con ironía que no quería "dañar la atmósfera" de este foro del PPE, que reúne a más de 60 partidos de 42 países de Europa e Iberoamérica.

Dicho esto, Weber ha señalado que como representante del PPE quería dar la enhorabuena a los "compatriotas españoles" por su victoria anoche frente a Francia y ha deseado suerte a la selección española en la final del domingo.

FEIJÓO: "LE DESEO LO QUE SE MERECE: GANAR"

Feijóo ya había felicitado este miércoles a la selección española tras su victoria este martes ante Francia, que permitirá a La Roja jugar la final del torneo el próximo domingo contra el vencedor del Inglaterra-Argentina.

En un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, el líder de la oposición ha señalado que tras el partido ha hablado con el entrenador de España, Luis de la Fuente, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, para felicitarles por "una victoria merecida" y "agradecerles" que los españoles puedan "soñar con otro Mundial".

Asimismo, Feijóo ha concretado que ha deseado a España "lo que se merece": "ganar". En este sentido, ha explicado que De la Fuente le ha reconocido que "la clave" será "luchar" con "valores y humildad". "Por eso España es capaz de todo", ha zanjado el líder de los 'populares'.