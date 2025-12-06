Feijóo cree que Junts "ha sido un clínex toda la legislatura" con su apoyo a Sánchez: "Ha hecho un negocio ruinoso"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que Junts "ha sido un clínex toda la legislatura" con su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez y ha dañado a su propio electorado. A su entender, "ha hecho un negocio ruinoso".

Así se ha pronunciado Feijóo en una charla informal con periodistas en el 47 aniversario de la Constitución que se ha celebrado en el Congreso, un acto al que ha acudido acompañado por varios presidentes autonómicos del PP: Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Jorge Azcón, Fernando López Miras y Juanfran Pérez Llorca.

"Junts ha sido un clínex todo la legislatura", ha aseverado Feijóo, que ha destacado que el partido de Carles Puigdemont ha ayudado a "consolidar" al presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa.

DESCARTA UNA MOCIÓN DE CENSURA SIN APOYOS

A renglón seguido, el presidente del PP se ha preguntado "qué tiene" ahora Junts: "Nervios y una ruptura con su electorado". A su entender, ha hecho un "negocio ruinoso", aludiendo veladamente al auge de Aliança Cataluña, un partido que ha sacudido el tablero político catalán y está robando apoyos al partido de Puigdemont.

El líder del PP, que ha negado que existan contactos del PP con Junts, ha intentado zanjar el debate abierto sobre moción de censura tras sus palabras hace diez días ante los empresarios catalanes. Los 'populares' descartan la moción en este momento por considerar que no tiene apoyos y supondría dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez.

Feijóo ha defendido dar ese paso si se puede armar una moción de censura "sólida", no para hacer el "ridículo". En los últimos meses, Vox le ha retado en varias ocasiones a registrarla aunque no tenga apoyos.

ABRE LA PUERTA A CITAR A BEGOÑA GÓMEZ EN EL SENADO

En la misma charla informal con periodistas, el líder del PP ha señalado que el presidente del Gobierno convocará elecciones generales cuando no tenga más remedio. A su entender, el Gobierno "juega a todo" con tal de "mantenerse unos meses más en el poder". "España está a punto de pasar de la indignación a la resignación", ha apostillado después.

Este mismo sábado, Sánchez ha insistido en que su voluntad es agotar la legislatura. "Hay legislatura", ha proclamado el presidente en otra conversación con la prensa en el Congreso por el Día de la Constitución.

Por otra parte, el presidente del Partido Popular ha abierto la puerta a llamar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', en la que el Grupo Popular tiene mayoría absoluta.

"No hemos tomado esa decisión. Cuando la tomemos lo diré", ha manifestado a los periodistas, para añadir que antes no sabían todo lo que conocen ahora y, por lo tanto, "lo urgente es esperar".

RENOVACIÓN DEL TC

En cuanto a la renovación del Tribunal Constitucional --hay pendiente de renovación cuatro magistrados cuyos mandatos caducarán a final de año--, Feijóo se ha mostrado escéptico y ha señalado que el PSOE "no tiene ningún interés". Es más, ha dicho que el Ejecutivo solo busca "aparentar" con este asunto.

El pasado mes de agosto, en una entrevista concedida a Europa Press, el líder del PP se abrió a negociar con el PSOE la renovación del TC con requisitos que garanticen su independencia. Sin embargo, señaló que Sánchez quiere continuar "controlando" este tribunal y "prolongar el mandato" del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, a pesar de que caducará el próximo mes de diciembre.

"El PSOE controla el Tribunal Constitucional y el objetivo del señor Sánchez es seguir controlándolo, no tiene otro objetivo", declaró Feijóo en la citada entrevista.

EL CASO DEL HOSPITAL DE TORREJÓN

Tras la dimisión del CEO de la gestora del Hospital de Torrejón de Ardoz tras la filtración de audios en los que pide aumentar las listas de espera, Feijóo ha revelado que este viernes conversó sobre este asunto con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que le trasladó que se está haciendo una inspección hasta el final.

Feijóo, que considera que no se puede poner en cuestión el modelo, ha señalado que ante un audio como el que se ha filtrado se tiene que inspeccionar a fondo el funcionamiento de ese servicio pero ha subrayado que la Comunidad de Madrid lo está haciendo desde el primer instante. "Yo he mandado hacer muchas inspecciones médicas en mi vida", ha enfatizado.