Feijóo cree que Sánchez tenía conocimiento de las denuncias de acoso contra Salazar: "Como siempre, lo sabía y lo tapó"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el presidente del Gobierno tenía conocimiento de las denuncias de acoso sexual contra el exdirigente socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar porque era un "hombre de su absoluta confianza" y uno de los "muñidores" de las primarias del PSOE. A su entender, Pedro Sánchez "como siempre, lo sabía y lo tapó".

En declaraciones a los medios, antes de asistir al acto de homenaje a la Constitución que se celebra en el Congreso, Feijóo ha indicado que lo que esta ocurriendo con este caso evidencia la "hipocresía" del PSOE a la que ya están "acostumbrados", dado que "forma parte también de la hipocresía de las políticas de igualdad del Gobierno y del Partido Socialista".

Así, ha subrayado que el presidente del Gobierno "tenía que saber" lo que pasaba y ha resaltado que era un hombre de su "absoluta confianza", "uno de los muñidores de las primarias" que llevaron a la Secretaría General del PSOE y ha estado "seis años conviviendo con él en Moncloa".

ACUSA AL PSOE DE "HIPOCRESÍA"

Por eso, considera que Pedro Sánchez "tenía que tener conocimiento de las denuncias de compañeras del señor Salazar en el partido y en el Palacio de la Moncloa" con "actitudes no solo machistas" sino que en su opinión son "punibles y con responsabilidad penal".

"Y, como siempre, lo sabía y lo tapó. Y esta es una práctica generalizada de la hipocresía del Partido Socialista, muy concretamente del Gobierno sanchista", ha denunciado el jefe de la oposición.

En este punto, ha criticado que Sánchez acuda al Congreso a decir que "quiere cumplir la Constitución" y que es "garante" de la misma cuando, a su juicio, su "hipocresía" se ve con "las políticas de igualdad del Gobierno y del PSOE" pero también con sus pactos de investidura con partidos que "quieren destruir la Constitución española".