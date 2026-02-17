Feijóo critica que el Congreso que alumbró la Constitución hoy "aplauda discursos para levantar muros entre españoles"

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP para la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel, a 17 de febrero - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes que el Congreso de los Diputados que alumbró la Constitución de 1978, hoy "aplauda discursos para levantar muros entre españoles". Es más, ha recriminado a los socialistas que hablen de "polarización" mientras se avalan esas actitudes.

Así se ha pronunciado Feijóo poco antes de que el Rey, acompañado de la Reina Letizia, presida este martes un acto institucional en el Congreso que servirá para celebrar que la vigente Constitución de 1978 va a convertirse en la más longeva de la historia de España.

Feijóo --que ha hecho esta reflexión en la presentación de la conferencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el foro Nueva Economía-- ha asegurado que la Carta Magna de 1978 "se va a convertir en la más longeva desde su aprobación en la historia de España" y ha reivindicado "los cimientos" de ese texto constitucional: "vocación de convivencia, vocación de construir juntos un país próspero y vocación de servicio público".

"EN EL PARTIDO QUE LIDERABA GONZÁLEZ, HOY NO CABE EL EXPRESIDENTE"

En primer lugar, Feijóo ha indicado que la convivencia entre distintos es "un principio básico de la Constitución", ya que, les enseñaron que la discrepancia "no conlleva una enmienda a la totalidad al sistema ni un cordón sanitario a millones de españoles".

Sin embargo, el presidente del PP ha subrayado que hoy ven algo muy distinto porque "en el mismo Parlamento que fue escenario de la ponencia constitucional, hoy se aplauden discursos para levantar muros entre los españoles".

"En el mismo partido que lideraba Felipe González, hoy no cabe el expresidente, pero sí cabe libertad para terroristas condenados a prisión por centenares de años", ha enfatizado, para criticar que "aún así se atreven a hablar de polarización".

UN MODELO DE CRECIMIENTO "INSOSTENIBLE"

En segundo lugar, se ha referido como segundo cimiento a la construcción de un país próspero entre todos, recordando que España fue capaz de integrarse en la Unión Europea, en la OTAN y abrir una economía al mundo. También construyó "millones de viviendas" y "una red de infraestructuras viarias y ferroviarias excelentes".

No obstante, Feijóo ha señalado que hoy tienen un modelo de crecimiento "insostenible basado en aumentar la población con millones de inmigrantes, la mayoría poco cualificados", y sin que "la renta de los trabajadores y de las familias aumente".

Feijóo ha destacado que hoy España "no es capaz de ofrecer viviendas a sus ciudadanos" y que los transportes y las carreteras, "antes un orgullo del país", "se caen a pedazos". Además, ha dicho que "los servicios públicos se deterioran con el enfado comprensible de sus profesionales" y los españoles pagan "demasiados impuestos para vivir en un país donde poco funciona con normalidad".

En tercer lugar, ha asegurado que los que fueron artífices del pacto constitucional "sabían que tenían una misión histórica" y, ante la mirada de toda Europa y del mundo y ante la expectativa del pueblo español, "trabajaron, hicieron lo que debían y triunfaron".

SÁNCHEZ NO ES UN DAMNIFICADO, "ES UN ENCUBRIDOR, UN CÓMPLICE"

"Hoy, en cambio, lo que existe es descrédito en el exterior y una enorme desazón en el interior", ha afirmado, para añadir que España tiene ahora "índices de calidad democrática peores de los que tiene Ruanda o Botsuana" y el "sanchismo está investigado por más de una docena de delitos". A su entender, Pedro Sánchez "no es un damnificado de la corrupción de su alrededor" sino "un encubridor, un cómplice o un colaborador".

Feijóo ha afirmado que la Constitución "está de enhorabuena" pero "no parece que el ánimo en España sea de celebración". Y pese a ello, ha proseguido, los españoles pueden "volver a hacerlo" como ya lo hicieron una vez en 1978.

"Como entonces hoy volvemos a tener una misión histórica. España se echa a perder por la división de un gobierno irresponsable y hay que volver a unirla. España se hunde en estándares democráticos y hay que volver a limpiar la Moncloa de corrupción. España se cae a pedazos y hay que volver a llevarla al primer mundo", ha enfatizado.

"EL GOBIERNO ACTUAL NO TIENE REMEDIO"

Tras recalcar que los ciudadanos están "empujando" y "haciendo su parte para el cambio" y los partidos no pueden "fallar", Feijóo se ha mostrado convencido de que esta decadencia "pasará en cuanto España tenga un Gobierno decente y un presidente que se ocupe exclusivamente de los españoles".

"Yo creo, sinceramente, que España tiene remedio, pero también creo, sinceramente, que el Gobierno actual no tiene remedio. Creo que los españoles, cuando nos dejen volver a tomar la palabra, optaremos por una política razonable", ha finalizado.