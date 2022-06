Feijóo critica la "discusión interna" en el Gobierno por el plan anticrisis y dice que Sánchez yerra en el tratamiento

Asegura que no puede valorar el decreto porque su partido desconoce su contenido e invita al Ejecutivo a aceptar medidas del plan del PP

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes la "discusión interna" en el Gobierno por el plan anticrisis que aprobará el Consejo de Ministros y ha señalado que los pasos dados por el Ejecutivo confirman un "error de diagnóstico" y de "tratamiento".

Así se ha pronunciado Feijóo en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, donde ha subrayado que su partido desconoce cuáles serán las medidas que formarán parte de ese decreto y, por lo tanto, "no puede pronunciarse" sobre el mismo hasta no saber su contenido.

El líder del PP ha saludado la "rectificación" del Gobierno aceptando ahora bajar el IVA de la luz del 10 al 5% y ha dicho que "ojalá" siguiese ese camino, apoyando más propuestas del plan del PP, que contó con aportaciones de "expertos bastante potente".

El jefe de la oposición ha indicado que en su plan económico el Partido Popular pidió bajar el IVA no solo de la luz sino también del gas, donde a su juicio, también debería haberse llevado a cabo esa rebaja fiscal.

"Y lo que hemos hecho es un acuerdo con el gas, que no sabemos quién lo va a pagar. Nos tenemos que lo harán las empresas que más consumen electricidad y que lo van a repercutir en los precios, y los consumidores que tenían contratos a largo plazo y se les va a incrementar", ha indicado, para añadir que además "se están "beneficiando" Francia y Portugal al estar "financiando el precio de la electricidad por las interconexiones al resto de Europa".

"ERROR DE DIAGNÓSTICO Y DE TRATAMIENTO"

"No tenemos un plan económico para las familias y las empresas, lo que tenemos es una gran discusión interna en el Gobierno", ha manifestado, para alertar de que España es el país que más ha incrementado su deuda pública de toda la UE.

Dicho esto, el líder del PP ha recordado la propuesta que planteó su partido en abril centrada en bajar impuestos y que "no ha sido atendida". Además, ha dicho que el Gobierno "llega tarde" con sus medidas porque el IPC "no sube solo como consecuencia de la guerra".

Por eso, Feijóo ha dicho que hay un "error de diagnóstico" pero también de "tratamiento" ante la situación económica que vive España. Además, ha criticado de nuevo las "discrepancias internas" que vive el Ejecutivo.

IMPUESTO DE HIDROCARBUROS

El presidente del PP ha defendido que la Comisión Europea autorice a los Estados que lo soliciten bajar el impuesto de hidrocarburos "en los entornos de 30 céntimos". "Más lo 20 que ya hemos bajado estaríamos en medio euro y eso es lo que necesitamos para aguantar este verano y y que no tengamos un conflicto con los transportistas y hagamos todavía peor la situación de suministro y de impacto de los precios en la alimentación", ha apostillado.

Feijóo ha criticado la "tensión" dentro del Ejecutivo y lo ha achacado a que "hay varias sensibilidades", de forma que unos pueden "querer subir los impuestos de forma masiva" y "otros coger dinero del incremento de la recaudación y repartirlo en determinados colectivos que desde el punto de vista electoral le puede ser favorable".

"EN ESPAÑA NO TENEMOS POLÍTICA ECONÓMICA"

En este punto, ha destacado que la discusión "no está centrada" con "las aportaciones de la oposición" como, a su juicio, sería "lógico" sino "dentro del propio Gobierno", que se dirige "ya no solo por carta sino por tuit". "Lamentablemente en mi opinión desde hace ya un tiempo en España no tenemos política económica", ha afirmado.

Al ser preguntado si cree que el presidente del Gobierno ha tocado techo, Feijóo ha señalado que el país está en un momento de "una enorme dificultad" y ha avisado que cuando "acabe el momento champán del verano" se darán cuenta de la realidad que vive el país.

Dicho esto, ha subrayado que Sánchez ha tenido "el impacto electoral más grande que ha tenido un líder del PSOE en su historia" porque en el "granero de votos del PSOE en Andalucía, donde gobernó 40 años, el PP ha sacado mayoría absoluta" mientras que los socialistas han cosechado el "peor resultado de su historia". Por eso, se ha mostrado convencido de que si ahora hubiese generales, Sánchez saldría de la Moncloa.