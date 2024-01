Feijóo critica el "ninguneo" de Sánchez a Aragonés mientras reconoce a Puigdemont como presidente de Cataluña

Dice que todo está previsto para que Puigdemont vuelva a España y no descarta que el Gobierno también pueda indultar a presos de ETA



MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este lunes del "ninguneo" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al reconocer a Carles Puigdemont como presidente de Cataluña. Tras asegurar que la política española se va a "decidir en Waterloo", ha apuntado la posibilidad de que el expresidente catalán pueda regresar a España antes del verano porque, según ha dicho, para esa fecha se quiere tener aprobada la ley de amnistía en el Parlamento.

"Todo está previsto para que el señor Puigdemont pueda venir a España. No solamente con el perdón, sino para que le pidamos perdón, que es distinto", ha manifestado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha estado arropado por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y dos presidentes autonómicos, el murciano Fernando López Miras y la balear Marga Prohens, entre otros.

Como viene diciendo estas semanas, Feijóo ha señalado que esta legislatura "durará lo que quiera el expresidente Puigdemont", que está en "conferencia permanente" con el Gobierno de Pedro Sánchez, quien, sin embargo, no convoca una Conferencia de Presidentes con todos los presidentes autonómicos.

A su juicio, "realmente para Pedro Sánchez" el "interlocutor, no solo para los temas de Cataluña, sino para la política nacional, es Carles Puigdemont". A su entender, ha conseguido que el Gobierno le "reconozca como presidente de la Generalitat". "Y lo lamento por el presidente legítimo de la Generalitat actualmente es el señor Aragonès", ha resaltado.

En este sentido, ha afirmado que el "ninguneo" al actual presidente de la Generalitat "es muy fuerte", después de los acuerdos sellados con Junts la pasada semana para convalidar un par de decretos en el Congreso. "El objetivo que tengo como político es superar las anomalías democráticas que vive mi país y volver a la normalidad democrática que la mayoría de los ciudadanos y la mayoría de votantes del Partido Socialista nos reclaman", ha apostillado.

"INGENUIDAD" DEL VOTO DE CCAA TRAS EL PACTO EN INMIGRACIÓN

Asimismo, Feijóo ha advertido de la "ingenuidad" del voto de Coalición Canaria la pasada semana con los decretos porque Sánchez ha "engañado" no solo al PP sino a sus propios socios de Gobierno, como son los nacionalistas canarios.

"Coalición Canaria les votó a los reales decretos leyes, y no se daba cuenta que, mientras se estaba votando a esto, estaba votando en contra de sus intereses, porque si hay un territorio afectado por la inmigración es Canarias", ha indicado.

En este punto, ha señalado que ahora el PSOE ha votado y aplaudido "con entusiasmo" una política migratoria que ellos mismos calificarían de racista. "Curioso progresismo este, que se parece a lo más reaccionario que haya visto nuestro país en los últimos años", ha apostillado.

LA FÓRMULA PARA QUE VUELVAN LAS EMPRESAS ES "ILEGAL"

Feijóo ha criticado además el acuerdo con Junts relativo a la vuelta de las empresas a Catatuña tras el 'procés'. "Hay un compromiso de que las empresas que voluntariamente se han ido de Cataluña tengan que volver a Cataluña. No sabemos muy bien cuál es el contenido de la fórmula, pero puede ser bien incentivos, es decir, nuestros impuestos, para que las empresas vuelvan al lugar donde algunos políticos las han echado o bien pues sanciones. En mi opinión ambas cosas son ilegales", ha declarado.

El presidente del Partido Popular, que ha resaltado que el PSOE "ha mutado", ha indicado que "nadie se atreve a decir cuál es la próxima línea roja", algo que, a su juicio, ni siquiera lo sabe el Ejecutivo de Sánchez.

"¿Algún militante del Partido Socialista puede asegurar de que no va a haber indultos a los presos condenados por delitos de sangre y de ETA? No lo sabemos", ha manifestado, para añadir que tienen "unos socios del Gobierno que cada vez mandan más y un Ejecutivo que cada vez manda menos".

"EL JUEGO DE LA GALLINA SERÁ LA DINÁMICA DE LA LEGISLATURA"

Feijóo ha resaltado que la política española "se va a decidir se va a decidir en Waterloo", con un Gobierno que "va a tener que humillarse todos los días" y "va a tener que ceder en todo". "El juego del gallina será la dinámica de esta legislatura", ha aseverado, para subrayar que con ese juego "siempre pierde el mismo" y "humilla a la nación".

El líder del PP ha criticado que los socios del PSOE estén haciendo "oposición al Estado" y ha añadido que "han encontrado en Sánchez el mejor aliado para la extorsión a los españoles". A su entender, el jefe del Ejecutivo está generando ciudadanos de segunda, otorgando "privilegios" a unos territorios sobre otros y estar dispuesto a repartir recursos y redactar leyes al dictado del independentismo.

Tras indicar que pidió al jefe del Ejecutivo que "no se metiese en esta deriva", se ha mostrado convencido de que el Tribunal Supremo "seguirá defendiendo el orden constitucional" porque "es su obligación" y "el Poder Judicial está cumpliendo sus obligaciones".

Además, ha rechazado la idea de que la amnistía no afecta a la mayoría porque, según ha dicho, cuando un país no tiene seguridad jurídica, despenaliza la corrupción, la malversación y la sedición o hace un recurso injusto de los recursos, afecta a todos los ciudadanos.

Feijóo ha acusado también a Sumar y los socios del Gobierno de no creer en la Nación ni en la unidad, así como de intentar "reestructurar" la organización territorial del Estado, reconocer la existencia de naciones y apostar por la desvertebración de España.

GANAR LAS EUROPEAS DE JUNIO

Ante las citas electorales de este año, ha situado como objetivos del PP revalidar la mayoría absoluta en Galicia, mejorar los resultados del partido en Euskadi, de forma que sea "fuerza determinante", y ganar las elecciones europeas de junio. "El objetivo del PP nunca es perder", ha enfatizado.

Tras señalar que los tres objetivos "no son fáciles", ha asegurado que en Galicia si no consiguen mayoría absoluta "se dirá que ha sido decepción y el Partido Socialista lo celebrará". Según ha dicho, los gallegos el 18 de febrero serán los primeros en "manifestarse sobre si lo que ocurre en España les gusta o no les gusta".

Feijóo, que ha indicado que es "imprescindible" la política en la calle ante los pasos del Gobierno de Sánchez, ha aludido a la movilización que han convocado en Madrid el próximo 28 de enero. Además, ha señalado que también van a hacer "una ruta de igualdad con dos autobuses, visitando las capitales de provincia y hablando de esto con la gente"

Al ser preguntado cuándo se va a celebrar el congreso del Partido Popular catalán y quién va a ser el candidato o candidata a las próximas elecciones en Cataluña, Feijóo ha aludido que las tres citas electorales constituyen el orden del día del PP de este primer semestre del año, dejando el cónclave catalán para el segundo semestre del año.

EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA

En cuanto al clave del PP a la hora de elegir quién presidirá la Comisión Europea y el dilema que puede tener entre Manfred Weber o Ursula von der leyen, Feijóo ha señalado que su objetivo es "ir partido a partido" y ahora lo que hay sobre la mesa son las elecciones gallegas.

Dicho esto, ha señalado que al PP le gustaría "ganar las elecciones europeas" y "ser una delegación determinante, por supuesto". A renglón seguido, ha recordado que en marzo hay un congreso del Partido Europeo y ahí se presentarán los candidatos para presidir la Comisión y el PP entonces decidirá. Eso sí, ha asegurado que tiene una "excelente" relación tanto con von der Leyen como con Weber.