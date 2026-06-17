Feijóo critica que Zapatero siga sin explicar las joyas: "Quien blanquea una dictadura, puede blanquear capitales"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero siga sin explicar las joyas intervenidas en su despacho y ha señalado que quien se ha dedicado los últimos años a "blanquear una dictadura", en alusión a Venezuela, "al final también puede blanquear capitales".

Así se ha pronunciado después de que Zapatero haya declinado hablar ante el juez acerca de las joyas que le fueron intervenidas en su despacho y que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros. En esa declaración, sí ha negado haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Durante su participación en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que Zapatero "era la joya del sanchismo" y "eso se ha desmoronado" porque "era una especie de Gandhi español" y "el referente moral de Sánchez".

"¿ESTÁ ESPERANDO DECIR QUE SE LO HA REGALADO UN JEQUE ÁRABE?"

Dicho esto, el jefe de la oposición ha criticado que no haya justificado las joyas de la caja fuerte de su despacho y ha recalcado que debería haber convocado una rueda de prensa para explicarlo "de la A a la Z".

"Hoy no ha declarado por el tema de las joyas. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Está buscando decir que se lo ha regalado un jeque árabe a ver si, además, si es posible que esté muerto para que nadie pueda desmentirle? Mira, yo creo que es lamentable", ha afirmado.

Dicho esto, ha recordado los vínculos de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro. "Cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitalismo", ha manifestado.

"A DISPOSICIÓN" DE LOS GRUPOS PARA UNA MOCIÓN

Feijóo ha dicho que él no puede garantizar "cuándo van a ser las elecciones", pero ha subrayado que "hay cosas que se están moviendo", aludiendo a "los pronunciamientos del PNV y sobre todo de Junts". Así, ha indicado que el partido de Carles Puigdemont ha presentado una iniciativa pidiendo "una convocatoria inmediata de elecciones". "Eso hace dos meses no se había producido", ha apostillado.

Al ser preguntado por una posible moción de censura, el presidente del PP ha señalado que él está "a disposición" de cualquiera de los grupos de la Cámara para "una moción de censura" y "conseguir" un "Gobierno nuevo" que convoque elecciones de forma inmediata.