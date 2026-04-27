Feijóo culpa del apagón a Sánchez y la presidenta de Red Eléctrica por su "política energética ideologizada"

1081910.1.260.149.20260427125250 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, inauguran la jornada ‘A un año del gran apagón’, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). El acto ha sido organizado por el Grupo Parlamentario Popular. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, como responsables del apagón del 28 de abril de 2025 y ha recalcado que ninguno de ellos "debería seguir en el cargo". Según ha subrayado, ese "colapso del sistema eléctrico" se debe a "la incompetencia" y "la irresponsabilidad" del Gobierno, así como a "una política energética ideologizada.

"Es además un síntoma del fallo multiorgánico al que Sánchez tiene sometido a nuestro país, una muestra más de que cuanto más recauda este Gobierno, menos reciben los ciudadanos. La degradación de un país es progresiva, pero tiene hitos incontrovertibles y tristes", ha sentenciado.

Así se ha pronunciado en la inauguración de la jornada 'A un año del gran apagón', organizada por el Grupo Popular en el Congreso, en la que también ha participado la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. Después, se prevén dos mesas redondas con expertos en la materia y cerrará la jornada el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal.

Este martes, 28 de abril, se cumple un año del histórico cero eléctrico que dejó a millones de habitantes en España y Portugal a oscuras durante horas y que, doce meses después, con varios informes sobre la mesa y una comisión parlamentaria ya terminada y otra en marcha, se sigue sin señalar a un culpable del incidente.

DICE QUE SÁNCHEZ, RIBERA, AAGENSEN Y CORREDOR NO DEBERÍAN SEGUIR

En su intervención en estas jornadas del PP, Feijóo ha indicado que "el colapso del sistema eléctrico el 28 de abril de 2025 fue el resultado directo de una política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable". Así, ha destacado que "hubo avisos y están documentados", subrayando que por ejemplo en mayo de 2024 n informe de Red Eléctrica "advertía con claridad al riesgo del apagón".

Feijóo ha subrayado que se produjeron "una cascada de errores y episodios que nadie quiso ver" pero ha indicado que "la verdad llegó enseguida". Así, ha asegurado que "la prueba irrefutable" es lo que ocurrió el día siguiente del apagón porque "con las mismas condiciones meteorológicas, el mix cambió radicalmente".

"Desde entonces, el miedo a otro episodio similar ha obligado a Red Eléctrica a tomar medidas que antes no quiso o no supo tomar. ¿Y cuánto nos ha costado? ¿Cuánto le ha costado a los consumidores la llamada operación reforzada? En el entorno de 1.000 millones de euros a fecha de hoy? Es decir, cerca de 40 euros más por hogar", ha enfatizado.

Feijóo ha afirmado que en abril de 2025, el Gobierno "intentó vender un récord propagandístico de generación fotovoltaica, ignorando los avisos previos". Y el resultado, ha sentenciado, fue "el mayor apagón de la historia de Europa, con el coste social, económico y de vidas humanas que ello supuso".

"Por tanto, yo señalo a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica; a Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica, a Sara Aagesen, actual ministra de Transición Ecológica; y, por supuesto, a Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, como responsables del gran apagón. Ninguno de ellos debería de seguir en su cargo. Ninguno de ellos ha asumido la menor responsabilidad", ha denunciado.

PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LAS CENTRALES NUCLEARES

Feijóo ha señalado cinco propuestas del PP para que un episodio como este no vuelva a ocurrir: combinación de fuentes renovables con las síncronas (hidroeléctricas, térmicas y nucleares); prolongación de la vida útil de las centrales españolas; despolitización de Red Eléctrica para que este operador esté presidido por personas con capacidad demostrable en el ámbito de la energía; que Red Eléctrica esté sometida a las obligaciones de transparencia; y el establecimiento de mecanismos de protección para consumidores e industria.

Feijóo ha asegurado que si la central de Almaraz hubiera estado a pleno funcionamiento el 28 de abril, "la posibilidad del apagón se hubiera reducido considerablemente". Dicho esto, ha avanzado que este martes estará en una central nuclear para mostrar su "compromiso firme con el sector, la comarca y la seguridad del suministro".