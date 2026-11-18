El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, en el Palacio Euskalduna, a 17 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido poder pactar con Vox tras las elecciones generales del 29 de noviembre y ha rechazado "lecciones" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras sus acuerdos con Bildu para ser investido presidente. Además, ha indicado que él no tiene "ninguna duda sobre el origen democrático de Santiago Abascal".

"Yo no voy a pactar con nadie que me exija excarcelar a etarras con condenas por asesinatos de 100 años o 120 años y que les ponga en la calle haciendo una interpretación torticera de la legislación", ha declarado Feijóo en una entrevista en el pódcast 'El Sentido de la birra' que presenta Ricardo Moya y que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado qué le diría a la gente más liberal que tiene miedo a que el PP pueda pactar con Vox por asuntos como el aborto o la eutanasia y hasta donde estaría dispuesto a ceder, Feijóo ha interpelado entonces "cuál es la alternativa" y si "la alternativa es pedirle los seis o siete escaños a Bildu?" o a los "independentistas".

"¿La alternativa es lo de Sánchez? No puede ser que la alternativa sea pactar con todos aquellos partidos que cuanto peor la vaya a España, mejor y que cuanto más puedan sacar de la equidad de los españoles, mejor", ha enfatizado, para añadir que son partidos que están "chantajeando ley a ley".

En este punto, ha señalado que Sánchez y el PSOE no le pueden dar lecciones sobre pactos. "A mí lecciones de pactos del sanchismo, con todo el respeto, ninguna", ha resaltado. Así, ha subrayado que está el "modelo" de Sánchez y el suyo, resaltando que él "a cuatro votos de la mayoría absoluta dijo 'no' a Junts en 2023.

DEROGACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA LEY DE EUTANASIA

Sobre posibles líneas rojas con Vox, el candidato del PP ha indicado que su partido está gobernando con Vox en cuatro comunidades y no ha habido "ningún problema" en asuntos como la ley del aborto o la ley de eutanasia.

Según ha añadido, el PP no está de acuerdo con la ley de eutanasia y quiere modificarla si gobierna. "Esa modificación puede ser una derogación total o parcial", ha apostillado, para agregar que "junto con la regulación de la muerte digna" deben "garantizar la vida digna" y "todo un sistema de cuidados paliativos que en este momento en muchos sitios en España no están desplegados".

En este punto, ha dicho que deben "asesorar bien a una persona que aparentemente toma la decisión de poner fin a su vida" y "monitorizar esos casos para ver si es una decisión irrevocable o por el contrario es una decisión en el contexto que tiene que tomarla", aludiendo a lo que ocurrió en el 'caso Noelia'.

"HEMOS ESTABLECIDO UN MARCO DE NEGOCIACIÓN CON VOX"

Feijóo ha indicado que el PP ha establecido un "marco de negociación" con Vox --en alusión al documento marco que el partido impulsó para negociar en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía-- y lo van a "respetar".

"A mí no me ha planteado Vox en este momento ninguna línea incruzable", ha asegurado, para añadir que en esas cuatro autonomías los de Santiago Abascal "no han planteado nada" que el PP tenga que decir "no es posible". "Y cuando lo ha planteado, dijimos, no es legal. Y si no es legal, nosotros no vamos a hacer cosas fuera de la ley", ha manifestado.

En cuanto a si puede prometer a los votantes que el derecho al aborto y las leyes que protegen a los colectivos LGBT van a estar protegidas, Feijóo ha respondido afirmativamente. "Yo le voy a decir a los votantes que cualquier chica en nuestro país que quiera ser madre, le vamos a ayudar. Si después de las ayudas que se le concreten, después de la intervención que se le pueda ofrecer, sigue con su idea de interrumpir el embarazo, si está dentro de la ley, pues lo va a hacer", ha indicado.

Sobre las leyes LGTBI, el presidente del PP ha dicho que actuará "exactamente igual" que con el aborto y ha asegurado que en los pactos que el PP ha suscrito con Vox "no se toca" ese tema. "Ese asunto está superado", ha enfatizado.

Feijóo ha criticado otras leyes del Gobierno como la 'Ley Trans' o la Ley del 'solo sí es sí', que ha enmarcado en un planteamiento "ideológico". "Tú sabes cuántas personas condenadas por violación y por abusos sexuales han sido excarcelados o con rebaja de penas? ¿Crees que este gobierno puede dar lecciones de feminismo y de igualdad?", ha preguntado.

EL PP, "EL ÚNICO PARTIDO QUE ESTÁ DEFENDIENDO LA CONSTITUCIÓN"

El líder del PP ha defendido poder pactar con Vox pero se ha remitido al documento marco. "Yo quiero decir muy claramente que yo no quiero ser presidente, en el caso de ganar las elecciones y poder sumar con Vox, a cualquier precio", ha afirmado.

Eso sí, ha recalcado que aún quedan días de campaña y ha defendido no hacer "cábalas" antes de conocer el resultado de las urnas. De hecho, ha recordado que "los suecos cambiaron 9 puntos de diferencia de voto en los últimos 15 días".

En otro momento de la entrevista, Feijóo ha afirmado que "el único partido que está defendiendo a la Constitución en este momento, tal cual, desde el primer artículo a la última disposición final, es el Partido Popular".

DICE QUE ABACAL HA SUFRIDO "EL FASCISMO DE VERDAD" CON ETA Feijóo ha señalado que el PP ya condenó el franquismo y ha recordado que se sometió a votación "en la época de Aznar". En cuanto a si tiene un problema Vox por no hacerlo, ha recordado la trayectoria de Abascal al frente de NNGG del PP en Álava y ha dicho que "ha sufrido el fascismo de verdad" con ETA.

"ETA es fascismo puro, que además es terrorismo, pero ETA en cuanto mata a la gente es lo más execrable de una ideología política es matar a la gente por lo que piensa", ha afirmado, para sentenciar que él no tiene "dudas" del "origen democrático de Abascal".

Finalmente, Feijóo ha señalado que si Gobierna intentará que se acabe la "polarización", la "trinchera" y el "muro" que, a su juicio, ha instalado Pedro Sánchez porque los españoles tienen que "volver a hablar y conversar".