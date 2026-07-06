Feijóo defiende el "sólido" pacto de Moreno con Vox y critica que ningún ministro fuera a su toma de posesión

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta al presidente del PP de Andalucía en el encuentro ‘La Razón de... Juanma Moreno’, organizado por La Razón en la sede del periódico, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España) - Gabriel Luengas/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este lunes el "ejercicio de responsabilidad" de Juanma Moreno en Andalucía tras suscribir un acuerdo "muy sólido" con Vox para dar "estabilidad" a la región en los próximos cuatro años. Dicho esto, ha calificado de "falta de respeto" que ningún ministro acudiera a su toma de posesión.

"Eso sí que merece una explicación. Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España, donde el Partido Socialista ha sacado el peor resultado de su historia", ha dicho Feijóo en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

En este sentido, ha recordado que antes acudía el vicepresidente del Gobierno y, "a la vez, el ministro de Administraciones Públicas" a este tipo de actos, mientras que ahora la "falta de respeto es constante y continua".

"YO NO HE IDO A NINGUNA TOMA DE POSESIÓN"

Ante el hecho de que él tampoco se desplazara a Sevilla para esa toma de posesión de Moreno, Feijóo ha explicado que él no asistió a las de María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco y ha destacado que había dos miembros de su comité de dirección en el acto de este domingo: Elías Bendodo y Juan Bravo.

"Yo no he ido a ninguna toma de posesión de ningún presidente autonómico", ha dicho, para añadir que no hay "absolutamente nada más". Dicho esto, ha subrayado que están "absolutamente orgullosos de Juanma Moreno", de su resultado "histórico" y "excepcional" y de "su tercer mandato como presidente".

"EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD" DE MORENO

Al ser preguntado si le gusta el acuerdo con Vox, Feijóo ha indicado que "la política es la gestión de la realidad" y "no es la gestión imaginaria", subrayando que "el 55% de los andaluces han votado al PP y a Vox". "¿Qué es lo que ha hecho Juanma Moreno? Lo que haría cualquier político responsable, y es darle estabilidad a su gobierno y darle estabilidad a la Junta de Andalucía", ha dicho, para elogiar ese "ejercicio de responsabilidad".

Ante las reticencias que Moreno expresó en campaña con la 'prioridad nacional', el presidente del PP ha recalcado que "lo importante es lo que ponen los papeles" y "no lo que dice la gente que es", subrayando que la prioridad nacional se viene practicando en España "desde hace años" porque consiste en establecer "una serie de criterios basados básicamente en el arraigo" para obtener ayudas públicas o subvenciones.

Ante el hecho de que Vox sostenga que lo que se pretende con la prioridad nacional es poner a los españoles por encima de los extranjeros, Feijóo se ha remitido de nuevo a lo firmado y ha dicho que lo primero que tienen que conocer es el ordenamiento jurídico y los tratados europeos.

"Y es que un ciudadano de la Unión Europea que resida en España con más tiempo que un español, pues probablemente para determinados supuestos no se puede priorizar al español frente a un ciudadano de la Unión Europea", ha apostillado, para añadir que el PP va a cumplir "siempre" la Constitución y la normativa europea.

Feijóo ha insistido en que Moreno ha alcanzado con Vox un acuerdo "muy sólido" que "ha dado estabilidad a la Junta de Andalucía" y "que supone cuatro presupuestos que se tienen que aprobar para la estabilidad en los próximos cuatro años". Además, ha destacado que "las 150 medidas están sometidas a escrutinio público". "Lo que se ha pactado en Andalucía es bueno para Andalucía y es la gestión de la realidad electoral de Andalucía", ha enfatizado.

ENCUESTAS: "EL PP SEGUIRÍA GANANDO LAS ELECCIONES"

Después de que el PP apostara en la ponencia política aprobada en su Congreso nacional por un gobierno en solitario, Feijóo ha asegurado que ese texto dice que "la prioridad" de su partido sigue siendo "gobernar en solitario". "Yo creo que a día de hoy no tengan ninguna duda que el objetivo de nuestro partido es gobernar en solitario", ha abundado.

Feijóo ha indicado que en este momento se están publicando encuestas que sitúan al PP en torno a los 145 o 147 escaños. A su entender, "lo que está muy claro es que, "a pesar de todo el ruido" y "a pesar de todos contra el Partido Popular, sigue siendo desde la oposición el partido con más porcentaje de voto, con más previsión de escaños y un partido que seguiría ganando las elecciones".

En cualquier caso, ha dicho que "lo importante no es la encuesta sino la urna" y ha añadido que los ciudadanos están viendo lo que ocurre en España, con la corrupción instalada "en el corazón del Estado".

"Y los ciudadanos están viendo que el Partido Popular es un partido de Estado y que la única alternativa de un cambio profundo, de un cambio sereno y de un cambio sólido es un partido de Estado gobernando en los próximos años", ha manifestado.

Al ser preguntado por el hecho de que el PP no despegue más en las encuestas, Feijóo ha señalado que no hay elecciones convocadas y ha agregado que lo que sucede es que el PSOE "ha absorbido a todo el resto de la izquierda radical y la suma de ambos está a 20 o a 30 escaños de la suma del Partido Popular, incluido Vox". "Esta es la realidad. Pero dejemos que la gente vaya a las urnas si nos dejan votar", ha manifestado.

"PASAR PÁGINA" DEL 'PROCÉS'

Al ser preguntado por sus palabras hablando de pasar página de 'procés' y si cree que el expresidente Aznar le ha leído la cartilla, Feijóo ha destacado sus coincidencias con Aznar y se ha reafirmado en sus declaraciones. "Reitero lo de pasar página", ha afirmado, para añadir que hay que centrarse en los problemas de los catalanes como la vivienda, bajar la criminalidad o bajada impuestos.

En este punto, ha criticado que haya "partidos independentistas que viven de las rentas" y ha señalado que el PP es "la única alternativa de cambio al socialismo y al nacionalismo en Cataluña". "Y está ocupado y preocupado los problemas de los catalanes", ha finalizado.