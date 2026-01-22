Feijóo deja en suspenso su asistencia a la cumbre del PPE por el homenaje de Estado a las víctimas de Adamuz

Archivo - El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), durante la segunda jornada del XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado en suspenso su asistencia a la cumbre que el Partido Popular Europeo (PPE) iba a celebrar en Zagreb (Croacia) al coincidir con el homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que se celebra el próximo sábado 31 de enero, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

En 'Génova' han indicado que el presidente del PP solo viajará a Zagreb --este retiro de dirigentes del PPE tendrá lugar los días 30 y 31 de enero-- "si es compatible con el homenaje a las víctimas", han precisado las mismas fuentes.

En concreto, los líderes del PPE invitados por el presidente del PPE, Manfred Weber, y el primer ministro y presidente de la Unión Democrática Croata (HDZ), Andrej Plenkovic, se reunirán en Zagreb los días 30 y 31 de enero.

UNA CUMBRE PARA DEBATIR EL PAPEL DE EUROPA EN EL MUNDO

"En estos tiempos de volatilidad geopolítica, los líderes del PPE se reunirán para debatir el papel de Europa en el mundo y definir las prioridades del partido para 2026", según reza el comunicado del partido, por lo que se prevé que se analice la situación de Ucrania o los pasos que está dando el presidente de EEUU, Donald Trump.

Aunque la previsión de Feijóo estaba inicialmente desplazarse la próxima semana a Croacia, fuentes de su equipo han señalado a Europa Press que ahora "la prioridad es acompañar en el dolor a las personas que han perdido a un ser querido en el accidente que tuvo lugar en la provincia de Córdoba".

Por eso, en principio no se prevé que el jefe de la oposición asista a esa cumbre de líderes del PPE. "Solo irá a Zagreb si es compatible con el homenaje a las víctimas", han asegurado las mismas fuentes.

EL HOMENAJE DE ESTADO SERÁ EL SÁBADO 31 EN HUELVA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acordaron este miércoles llevar a cabo un homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en Huelva el sábado 31 de enero.

Del balance de 45 muertos en el siniestro, 27 son originarios de Huelva y por tanto el Gobierno Central y autonómico han decidido llevar a cabo el funeral de Estado en esta localidad a pesar de que el accidente se produjo en la provincia de Córdoba.