Feijóo denuncia que se busque "manipular" el censo y Sánchez acusa al PP y "ultraderecha" de "robar" el voto a exiliados

1115390.1.260.149.20260909093121 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles que el Gobierno solo está "pendiente de manipular" el censo con la llamada 'ley de nietos', en vez de ocuparse de los problemas de los ciudadanos. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha acusado al "Partido Popular y la ultraderecha" de "robar el voto" a los exiliados españoles.

Este cruce de reproches en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de este periodo de sesiones se ha producido un día después de que el Tribunal Supremo decidiera suspender de manera cautelar el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados.

Ante el Pleno de la Cámara Baja, Feijóo ha reprochado a Sánchez que no esté pendiente de las familias, ni de la vivienda, ni de la calidad educativa, ni de la huelga sanitaria, ni del funcionamiento de la alta velocidad. "Usted solo está pendiente de manipular el censo con la 'ley de nietos'", ha afirmado.

SÁNCHEZ: "POR SUPUESTO QUE VA A HABER ELECCIONES EN 2027"

En su réplica, el presidente el Gobierno ha espetado a la bancada del PP que "por supuesto que va a haber elecciones en el año 2027" y ha asegurado que "el problema" es que no quieren "ciudadanos de primera y de segunda, sino ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto".

En este punto, Sánchez ha acusado al "Partido Popular y la ultraderecha" de querer "cercenar el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles" y querer "robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto". "Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar", ha espetado a la bancada del Grupo Popular.