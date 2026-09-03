Feijóo denuncia que Sánchez lleve un mes sin pisar Ceuta y le acusa de ser "deseal" a España y un "paria" en Europa

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lleve un mes "sin pisar" Ceuta pese a la crisis que sufre la ciudad autónoma tras la "invasión" de finales de julio. Además, le ha acusado de ser "desleal" a los intereses de España y "un paria" en Europa.

En su segunda intervención en el Pleno del Congreso, durante la comparecencia del presidente por la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio, Feijóo ha acusado de nuevo a Sánchez de mentir y ha garantizado que si gana el PP Ceuta "va a contar con un Gobierno que no les mienta" y "un Gobierno que le defienda".

"Y le aseguro una cosa, no tengo ningún sometimiento o ningún chantaje cruzado. Usted sí, todo depende de usted, de lo que diga Marruecos, de lo que diga Zapatero, de lo que diga Leire, de lo que diga Ábalos. Están ustedes secuestrados por los chantajes cruzados y yo solo me debo a los españoles", ha aseverado, cosechando un aplauso de la bancada 'popular'.

"TANTO DESPRECIO A CEUTA ES OFENSIVO"

Feijóo ha cargado duramente contra la intervención de Sánchez, llegando a afirmar que "tanta palabrería y tanto desprecio a Ceuta es ofensivo". "Lleva un mes sin pisar la ciudad", ha denunciado, para echarle en cara que se haya atrevido a decir a los ceutíes que "no están las cosas tan mal" y que se hizo un "retorno espléndido" con el 90% de los migrantes irregulares retornados en pocas horas.

Por el contrario, el jefe de la oposición ha recalcado que en Ceuta "no hay normalidad". "¿Usted recomendaría a sus hijas pisar la playa del trampolín o que se paseen por la noche en la ciudad? Pues ya está", ha exclamado, para solicitar a Sánchez que "no siga insultando a la gente", a la que "le han robado el verano, la tranquilidad y su seguridad".

El líder del PP ha criticado duramente la gestión de los ministros y, dirigiéndose a los que estaban sentados en la bancada azul del Pleno del Congreso, les ha espetado: "Ninguno de ustedes merece el honor que ostentan".

"140 MUERTOS: ¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENE AQUÍ CADA UNO?"

Sánchez ha recriminado a Sánchez que para él "todo el mundo es desleal", empezando por la oposición, las CCAA, el gobierno de Ceuta, la UE y los miembros del PSOE que se desmarcan de él. "Parece ser que el único socio leal que tiene Sánchez en la invasión a Ceuta es Marruecos. Bien curioso ¿no creen? A ver si el único desleal a los intereses de España va a ser usted", ha dicho a Sánchez.

También ha echado en cara a Sánchez que PP y Vox pretendían que la Guardia Civil y la Policía Nacional "abriese fuego contra los inmigrantes" y le ha pedido cuentas por "los 140 muertos durante la invasión". "¿Qué responsabilidad tiene aquí cada uno? Oiga, la Guardia Civil y la Policía Nacional nunca han disparado con los inmigrantes en la frontera, pero del lado marroquí en la frontera de Melilla, en el año 2021, Marruecos reconoció oficialmente 23 muertos", ha recordado.

Tras recordar las críticas de los socios del PSOE a Marruecos durante el debate, tildando de "autócrata", "sátrapa" o "dictador" a Mohamed VI, Feijóo ha preguntado si esa es la "prudencia diplomática" con la que gestiona esta crisis.

También ha reprochado a Sánchez que diga que el PP no ha arrimado el hombro cuando el Gobierno, ha proseguido, está aprobado ahora propuestas que planteó su formación hace semanas, como la ayuda a Frontex, el mando único o endurecer las leyes. "Si lo que cree usted es que arrimar el hombro es acompañarlo usted en La Mareta, no cuente conmigo", ha enfatizado.

VIAJE DEL REY A CEUTA

Feijóo ha afirmado que si él estuviese en La Moncloa no se habría ido de vacaciones con esta crisis y habría cesado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por "incompetente y por mentiroso", al tiempo que no habría dejado "en ridículo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al CNI y al Ministerio de Defensa".

Además, ha dicho que también habría acompañado al Rey a Ceuta y no le habría "reprochado" porque no lo ha hecho cuando sigue las "instrucciones" del Gobierno. "Y por supuesto, citar a la Embajadora cuando está en España, no cuando está afuera", ha asegurado, después de que el jefe del Ejecutivo desvelase en su primera intervención que convocó a la embajadora marroquí el 21 de agosto.

El presidente del PP ha recriminado a Sánchez y el PSOE que hable de "empatía" con los inmigrantes irregulares mientras el presidente del Gobierno estaba "broceándose" en una playa. "¿Pero de qué empatía hablan ustedes? Si aquí se mantuvo la votación para repartirse los cargos de Radio Televisión Española cuando los cadáveres flotaban en la dana", ha aseverado.

Finalmente, Feijóo ha afirmado que esta crisis "también ha dejado claro que usted es un paria en Europa", recordando que 22 primeros ministros han firmado que la política migratoria del Gobierno no es sólida. "Usted es un desleal en materia de seguridad", ha espetado después a Sánchez.