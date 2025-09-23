Feijóo denuncia que Sánchez siga en silencio ante la "negligencia culpable" de su Gobierno con las mujeres maltratadas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) . - DIEGO PUERTA-PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este martes la "negligencia culpable" del Gobierno con las mujeres maltratadas tras "los gravísimos fallos" en las pulseras telemáticas y ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, siga guardando silencio ante lo ocurrido con esos dispositivos.

"Vamos a ser el mejor gobierno para las mujeres de nuestro país", ha afirmado Feijóo, que ha visitado la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp) y se ha reunido con consejeras de Igualdad del PP coincidiendo con el Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños.

En un comunicado, el PP ha informado que, durante esa visita a Apram, Feijóo ha escuchado testimonios de mujeres víctimas de esta lacra y se ha solidarizado con ellas, reafirmando su "total compromiso para acabar con una de las formas más crueles de esclavitud del siglo XXI, ya que la trata de personas con fines sexuales es uno de los rostros más crueles de la desigualdad", según el partido.

En este sentido, el presidente del PP ha trasladado que hay que actuar con "firmeza" contra proxenetas y mafias, así como reforzar la coordinación policial y judicial. Al mismo tiempo, ha incidido en la importancia de trabajar en la prevención y en la educación para concienciar a la sociedad sobre la gravedad de este problema.

DICE QUE EL EJECUTIVO DE SÁNCHEZ ES "INMUNE AL DOLOR DE LAS MUJERES"

En ese encuentro, según la formación, Feijóo ha dejado claro que con el PP "las mafias se persiguen y las víctimas se protegen". "Ellas son nuestra prioridad: mujeres y niñas deben recibir una protección integral desde el punto de vista sanitario, social y jurídico para recuperar su vida con dignidad", ha añadido el partido.

Según el PP, esa "desprotección" hacia las mujeres se ha constatado en los últimos meses con "los gravísimos fallos en las pulseras antimaltrato", tal y como han denunciado entidades sociales, jueces, fiscales y abogados.

Feijóo ha criticado el silencio de Sánchez ante los fallos en las pulseras antimaltrato. "Días después de conocerse el escándalo, el presidente del Gobierno sigue sin decir ni una sola palabra al respecto y la ministra responsable continúa aferrada al cargo como si nada hubiera ocurrido", ha indicado el PP en el citado comunicado.

A su entender, el Ejecutivo de Sánchez es "inmune al dolor de las mujeres" como demostraron "con la ley del 'solo sí es sí', con el escándalo de los denominados Puntos Violeta, el caso de Tito Berni, con las vergonzosas conversaciones entre Ábalos y Koldo tratando a las mujeres como mercancía o con todo lo que rodea al negocio de las saunas y prostíbulos de la familia de la esposa del presidente". Según ha añadido, esta "insensibilidad" con las mujeres se terminará cuando se vaya este Gobierno.

REUNIÓN CON CONSEJERAS DE IGUALDAD DEL PP

Asimismo, Feijóo ha mantenido un encuentro con las consejeras responsables de Igualdad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP que han asistido este martes a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, donde se ha celebrado una sesión monográfica para denunciar, según el PP, "la negligencia e indolencia" del Gobierno en el control de pulseras antimaltrato.

En esa reunión, Feijóo ha trasladado que las comunidades autónomas del PP, a diferencia del Gobierno, demuestran cada día que hacen políticas que defienden la igualdad y la defensa de las mujeres. "Vamos a ser el mejor gobierno para las mujeres de nuestro país", ha afirmado.